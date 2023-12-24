Санта-Клаус пролетел над Москвой

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Уведомление о путешествии Санта-Клауса над Россией, включая Москву, было опубликовано на сайте Объединённого командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД), которое отслеживает маршрут волшебника.
По маршруту волшебных саней над Россией, Санта пролетает через Курильские острова, города Дальнего Востока, Сибири, Урала и Поволжья.
Эта упряжка уже пролетела над Австралией, Японией, Китаем, Казахстаном, Индией, а также странами Африки и Ближнего Востока, доставив подарки более чем трём миллиардам людей.
НОРАД отслеживает путь упряжки Санта-Клауса уже вот уже 68 лет.
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Артем Кузьмин