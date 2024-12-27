«Санта летит над Москвой и встречается с ПВО»: новогоднее видео на тему конфликта с Западом

Фото: iStock/Olga Nazarova
В Сети активно набирает популярность российское новогоднее видео на тему конфликта с Западом. Его публикует Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
На видео Санта-Клаус летит над Москвой и везет «подарки»: ракеты НАТО. Однако он сталкивается в российской ПВО и раздается фейерверк.
Тем временем за происходящим наблюдает Дед мороз.
При этом The New York Times пишет, что у Украины заканчиваются западные дальнобойные ракеты, поэтому она все реже запускает их по территории РФ. Штаты передали очень мало ATACMS. Британских Storm Shadow тоже осталось мало. Рассчитывать на большее Украине не приходится, особенно после прихода избранного президента США Дональда Трампа, который критиковал удары ATACMS по России.
Читайте также:
Путин сообщил, что получает информацию о ситуации на фронте «днём и ночью»
НАТО усилит военное присутствие в Балтийском море — Рютте
Нардеп Дубинский заявил, что Зеленский настроил Трампа против себя
Тем временем за происходящим наблюдает Дед мороз.
«Не нужно нам ничего иностранного в нашем небе», — заключает в конце видео Дед Мороз.
При этом The New York Times пишет, что у Украины заканчиваются западные дальнобойные ракеты, поэтому она все реже запускает их по территории РФ. Штаты передали очень мало ATACMS. Британских Storm Shadow тоже осталось мало. Рассчитывать на большее Украине не приходится, особенно после прихода избранного президента США Дональда Трампа, который критиковал удары ATACMS по России.
Читайте также:
Путин сообщил, что получает информацию о ситуации на фронте «днём и ночью»
НАТО усилит военное присутствие в Балтийском море — Рютте
Нардеп Дубинский заявил, что Зеленский настроил Трампа против себя
Элина Позднякова