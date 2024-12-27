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«Санта летит над Москвой и встречается с ПВО»: новогоднее видео на тему конфликта с Западом

«РВ» опубликовали новогоднее видео на тему конфликта с Западом
Фото: iStock/Olga Nazarova

Фото: iStock/Olga Nazarova

В Сети активно набирает популярность российское новогоднее видео на тему конфликта с Западом. Его публикует Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
На видео Санта-Клаус летит над Москвой и везет «подарки»: ракеты НАТО. Однако он сталкивается в российской ПВО и раздается фейерверк.
Тем временем за происходящим наблюдает Дед мороз.



«Не нужно нам ничего иностранного в нашем небе», — заключает в конце видео Дед Мороз.



При этом The New York Times пишет, что у Украины заканчиваются западные дальнобойные ракеты, поэтому она все реже запускает их по территории РФ. Штаты передали очень мало ATACMS. Британских Storm Shadow тоже осталось мало. Рассчитывать на большее Украине не приходится, особенно после прихода избранного президента США Дональда Трампа, который критиковал удары ATACMS по России.

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Андрей Воробьёв исполнил мечты четырёх детей в рамках акции «Ёлка желаний»
27 декабря 2024, 15:23

Андрей Воробьёв (фото: пресс-служба правительства МО/Константин Семенец)

Мечты четырёх детей исполнил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в рамках благотворительной акции «Ёлка желаний». Записки с желаниями были размещены в новогодних шарах, которыми украсили новогоднее дерево в Кремле, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
Восьмилетняя девочка Настя мечтала попасть в студию «Детского радио». Теперь её новогоднее желание исполнено.

Настя вместе с мамой приехала в Подмосковье из Макеевки с сентября 2022 года и тех пор они живут в пункте временного размещения в Коломне.

«Настя мечтала попасть на «Детское радио» ещё когда мы были дома. Поэтому, загадывая желание, решили, что здорово было бы побывать в студии. Дочка безумно счастлива, что её желание осуществилось», — рассказала мама Насти Виктория.

Фото: пресс-служба правительства МО/Сергей Хакимов

А восьмилетний Дима из Домодедова получил в подарок беговую дорожку.

«Дима очень активный, мечтает бегать, но так как у него генетическое заболевание, много побочек, мы не гуляем. А теперь он сможет выплескивать энергию на беговой дорожке», — сказал его мама Наталья.

Фото: пресс-служба правительства МО

Братья из села Павлополь в ДНР — семилетний Даниил и девятилетний Тимофей — не написали, что именно хотят поучить и положились на выбор самого Деда Мороза. Им подмосковные волонтёры передали в подарок игровой ноутбук и планшет.
Фото: пресс-служба правительства МО

Благотворительную акцию «Ёлка желаний» организовало «Движение первых». Старт акций дал президент России Владимир Путин 5 декабря.

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#андрей воробьёв
#ёлка желаний
#благотворительная акция
#дети
#московская область
#подмосковье
#днр
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«Отловить кастрировать» жуликов призвал врач Мясников
Врач Мясников предупредил о мошенниках, пишущих в сети от его имени
27 декабря 2024, 15:07

Фото: istockphoto/Diy13

Известный врач и телеведущий Александр Мясников предупредил подписчиков о мошенниках, которые рекламируют лже-препарат от его имени. Он продемонстрировал видео с его образом, созданным посредством технологии дипфейк.
В своём телеграм-канале доктор продемонстрировал ролик, записанный аферистами. На записи поддельный «Мясников» рассказывал о свойствах якобы очищающего сосуды препарата, который на деле является какм-то шарлатанским средством.

«Не верь глазам (и ушам) своим! Жулики. Одно не могу понять: я не вижу сложностей отловить их и кастрировать. Заказать этот лже-препарат, взять курьера и выбить всю цепочку», — призвал Мясников.

Раньше врач уже жаловался на мошенников, использующих фальшивые аккаунты для звонков от его лица в мессенджерах, посоветовал блокировать незнакомые номера, а также предположил возврат к «старым добрым» кнопочным телефонам.

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#врач
#телефон
#мошенник
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В Подмосковье за год провели более 150 проверок по содержанию территорий и домов
27 декабря 2024, 14:54

Свыше 150 профилактических визитов провели инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба ведомства.
«62 визита было проведено в рамках жилищного надзора, 55 — в ходе лицензионного контроля, 35 — в рамках надзора в сфере ЧС и 12 — в рамках муниципального контроля в сфере благоустройства», — уточнили в министерстве.
В ходе профилактического визита инспектор рассказывает об обязательных требованиях и порядке их соблюдения, информирует об ответственности за несоблюдение или нарушение установленных нормативов, даёт рекомендации о том, как устранять выявленные недочёты и отвечает на вопросы по объекту, который проверяет.

Полная информация о деятельности инспекторов размещена на сайте министерства.

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#минчистоты
#проверки
#инспектор
#московская область
#подмосковье
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Богачей Франции призвали забыть 2024 год
Состояние богатейших людей Франции сократилось на 70 миллиардов долларов
27 декабря 2024, 14:53

Фото: istockphoto/scyther5

Совокупное состояние богатейших миллиардеров Франции в 2024 году заметно сократилось. Этот неудачный год им следует поскорее забыть.
Об этом пишет информационное агентство Bloomberg. Аналитики издания подсчитали, что общее состояние Бернара Арно, Франсуазы Бетанкур Мейерс и Франсуа Пино — одних из самых богатых людей в мире — упало на рекордные 70 миллиардов долларов. Причина этого — в снижении спроса на предметы роскоши и общей политической нестабильности.

В публикации отмечается, что это трио миллиардеров стало свидетелями того, как их благосостояние подрывает распродажа ценных бумаг, принадлежащих им отраслевых гигантов. Таких, например, как LVMH, L’Oréal SA и Kering SA. Например, последняя из этого перечня, владеющая всемирно известным брендом Gucci, потеряла 41% своей стоимости.

Падение спроса в КНР привело также к резкому снижению стоимости акций LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy).

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#распродажа
#франция
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В Минсельхозпроде Подмосковья рассказали, как выбирать консервированные овощи
27 декабря 2024, 14:36

Фото: istockphoto.com/pilipphoto

Блюда с консервированными овощами, а также заготовленные летом фрукты из банок часто входят в новогоднее меню. Советами о том, как выбрать качественные консервы, поделились специалисты министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Прежде всего необходимо внимательно осмотреть банку: на ней не должно быть никаких повреждений. Затем нужно проверить наличие маркировки, так как только маркировка гарантирует, что продукт был изготовлен легально, с соблюдением всех правил и санитарных норм. Рекомендуется также обратить внимание на стандарт производства, состав и, конечно, дату изготовления и срок годности», — говорится в сообщении.
Отдельные рекомендации касаются выбора консервированных помидоров: важно, чтобы рассол был прозрачным, кожица не лопнувшей, а сами плоды — цельными.

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#минсельхозпрод мо
#консервы
#продукты
#овощи
#фрукты
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Появились новые сведения об отмене массовых новогодних туров в Анапу
Массовых отмен новогодних туров в Анапу не зафиксировано
27 декабря 2024, 14:15

Фото: iStock/Madhourse

Ассоциация туроператоров России (АТОР) опровергла информацию о массовых отменах новогодних туров в Анапу. Об этом пишет РИА Новости.
По данным ассоциации, объем аннуляций заездов на Новый год не превышает 2,6% за несколько дней, что говорит о стабильной ситуации на туристическом рынке.

Вице-президент АТОР по внутреннему туризму и генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин отметил, что аннуляции туров происходят постоянно и могут быть вызваны различными причинами, такими как болезни, рабочие обязательства или желание выбрать более доступное направление для отдыха. Он добавил, что несмотря на некоторые отмены, туристы продолжают активно бронировать поездки в Анапу на новогодние праздники.

В АТОР также подчеркнули, что информация о 90% отмен бронирований, распространяемая в СМИ, является некорректной и не подтвержденной. Ассоциация призывает к более тщательному подходу к проверке фактов и информированию общественности о текущей ситуации в туристической отрасли.

«Мы не видим серьезных причин для «массовых аннуляций» новогодней Анапы. Возможно, не все понимают, что на Новый год туристы едут на этот курорт в качественные отели с подогреваемыми бассейнами, системой «все включено» и хорошей инфраструктурой. Они не купаются в море и не ходят на пляж», – процитировали в сообщении PR-директора туроператора «Интурист» Дарью Домостроеву.

Загрязнение мазутом в Анапе: химический запах Чёрного моря и последствия на десятилетия для природы и туризма
Загрязнение мазутом в Анапе: химический запах Чёрного моря и последствия на десятилетия для природы и туризма

15 декабря в районе Керченского пролива во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Согласно данным экстренных служб, танкеры перевозили примерно 9,2 тысячи тонн мазута. По предварительным оценкам источника РИА Новости, в море могло оказаться около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

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#крушение
#рф
#анапа
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В Балашихе открылась после капремонта детская школа искусств
27 декабря 2024, 14:13

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Детская школа искусств №3 в Балашихе открылась после капитального ремонта, учеников и педагогов поздравили с этим событием первый заместитель министра стройкомплекса Московской области Марат Сибатулин, замминистра культуры и туризма Подмосковья Павел Родин и глава округа Балашиха Сергей Юров, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

«В ходе капитального ремонта в задании школы обновили фасад, крышу, все инженерные коммуникации, а на втором этаже сделали концертный зал на 75 мест со сценой и роялем», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

В детской школе искусств №3 учатся 365 детей, однако теперь, после обновления здания, там смогут обучать до 500 человек. В школе ребята учатся играть на пианино, духовых инструментах, скрипке, также там есть отделение изобразительного искусства, вокально-хоровое и хореографическое отделения.

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#капремонт
#балашиха
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Подмосковье лидирует по количеству маркировки сухих кормов для животных в России
27 декабря 2024, 13:59

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Московская область лидирует по количеству маркированных сухих кормов для животных в России. После вступления в силу обязательных правил для этого сегмента рынка было промаркировано более 102 тысяч тонн сухого корма, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Представители Союза предприятий зообизнеса заявили о хорошей подготовке отрасли к запуску новой системы маркировки. Компании прошли обучение и получили помощь от экспертов оператора системы «Честный Знак», что способствовало успешному внедрению изменений.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщили, что с 1 марта 2025 года в России вводится обязательная маркировка влажных кормов. Это коснётся и тех магазинов, которые уже подключены к системе. Процесс перехода для них будет проходить без изменений. Оператор маркировки также предоставляет бесплатные инструменты для упрощения работы с новыми требованиями.

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#маркировка
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#минсельхозпрод мо
#животные
#подмосковье
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Подмосковный ветеринарный колл-центр будет работать в праздники без выходных
27 декабря 2024, 13:59

Фото: пресс-служба Мисельхозпрода МО

Единый колл-центр Московской области по вопросам ветеринарии будет работать во время новогодних каникул ежедневно по двенадцать часов в стуки, сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«Ветеринарный колл-центр Подмосковья продолжит работать и в праздничные дни в режиме с девяти утра до девяти вечера. Через колл-центр можно получить консультацию, узнать адрес и время работы ближайшей ветеринарной станции и записаться на приём. Телефон колл-центра: 8 (495) 668-01-25», — говорится в сообщении.
Специалисты подмосковной ветслужбы напоминают, что новогодние праздники являются временем повышенной травматичности для домашних животных. Питомцам грозят порезы от разбитых ёлочных украшений, ожоги от бенгальских огней, отравления и пр. Поэтому хозяевам следует минимизировать риски для домашних любимцев и при признаках недомогания как можно скорее обращаться к специалистам.

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#минсельхозпрод мо
#ветеринары
#животные
#московская область
#подмосковье
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