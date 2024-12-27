«Санта летит над Москвой и встречается с ПВО»: новогоднее видео на тему конфликта с Западом

Детская школа искусств №3 в Балашихе открылась после капитального ремонта, учеников и педагогов поздравили с этим событием первый заместитель министра стройкомплекса Московской области Марат Сибатулин, замминистра культуры и туризма Подмосковья Павел Родин и глава округа Балашиха Сергей Юров, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

«В ходе капитального ремонта в задании школы обновили фасад, крышу, все инженерные коммуникации, а на втором этаже сделали концертный зал на 75 мест со сценой и роялем», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО



В детской школе искусств №3 учатся 365 детей, однако теперь, после обновления здания, там смогут обучать до 500 человек. В школе ребята учатся играть на пианино, духовых инструментах, скрипке, также там есть отделение изобразительного искусства, вокально-хоровое и хореографическое отделения.Во Власихе отремонтировали фасады и инженерные сети 11 домовК концу года завершится ремонт двух зданий дошкольного отделения «Гимназии №4»Капремонт школы №2 в Шатуре завершат до нового учебного года