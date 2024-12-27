Владимир Зеленский
Владимир Зеленский вряд ли может похвастаться хорошими отношениями с избранным президентом США Дональдом Трампом, отметил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, который сейчас находится в СИЗО по подозрению в государственной измене.
«Трамп не лоялен к Ермаку и Зеленскому, которые его системно дискредитировали», — написал он.
Кроме того, Дубинский отметил, что президент Украины является ненужным звеном в переговорах между Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным, поскольку его полномочия истекли.
Напомним, что Владимир Зеленский вступил на должность президента Украины в 2019 году. Его полномочия истекли 20 мая 2024 года. Выборы в государстве в этом году отменили из-за действующего военного положения, которое несколько раз продлевалось после введения российских войск на Украину. В ООН заявили, что организация считает Владимира Зеленского легитимным президентом. Российские политики утверждали о нелегитимности Зеленского.
Медведев раскрыл, к чему приведет прямой конфликт США и РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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