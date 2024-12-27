НАТО усилит военное присутствие в Балтийском море — Рютте

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Североатлантический альянс увеличит военное присутствие в акватории Балтийского моря. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Александр Рютте.
Об этом он написал в своей социальной сети Х. По словам руководителя блока, он уже обсудил этот вопрос с президентом Финляндии Александером Струббом. Поводом для переговоров стали участившиеся случаи «возможного саботажа» в отношении подводных кабелей. По словам Рютте, он выразил финскому лидеру «полную солидарность и поддержку» в вопросе расследования инцидентов с подводными коммуникациями.
Накануне, 26 декабря, эстонский оператор электросетей Elering сообщил о выходе из строя энергетического кабеля EstLink 2, пролегающего по дну Финского залива между Финляндией и Эстонией. В середине декабря финская компания-оператор Cinia Oy сообщала об обрыве подводного кабеля C-Lion1 между Финляндией и Германией. Позже стало известно о повреждении ещё двух кабелей, связывающих Швецию и Литву.
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Александр Бойцов