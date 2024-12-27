Путин сообщил, что получает информацию о ситуации на фронте «днём и ночью»

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин рассказал, что днём и ночью получает сведения о ситуации в зоне СВО. Об этом он сообщил в ходе беседы с журналистами.
Глава государства сообщил, что не будет вдаваться в детали о происходящем на каждом участке фронта. Однако подчеркнул, что ежедневно днём и ночью интересуется происходящим.
Также Путин отметил, что поинтересовался у командиров, как военные преодолевают водные преграды. Ему ответили, что вброд, в связи с чем глава государства подчеркнул, что прямо сейчас военные «идут по грудь в воде и автоматы несут сверху». Они защищают Россию.
Президент подчеркнул, что военные где-то используют технические средства, а где-то могут обходиться без них.
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Также Путин отметил, что поинтересовался у командиров, как военные преодолевают водные преграды. Ему ответили, что вброд, в связи с чем глава государства подчеркнул, что прямо сейчас военные «идут по грудь в воде и автоматы несут сверху». Они защищают Россию.
Президент подчеркнул, что военные где-то используют технические средства, а где-то могут обходиться без них.
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Анастасия Чинкова