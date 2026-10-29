Сапфир императорского дома Романовых будет выставлен на аукцион в Женеве
Сапфир из коллекции российского императорского дома Романовых будет выставлен на аукцион в Женеве. Об этом проинформировал аукционный дом Sotheby's.
На сайте организации сообщается, что 11 ноября на аукцион будет выставлен драгоценный камень весом 197,8 карата, украшающий браслет с бриллиантами. Стоимость сапфира оценивается в диапазоне от 850 тысяч до 1,7 миллиона швейцарских франков, что эквивалентно примерно $1,02-2,05 миллиона.
В описании лота указано, что многие значимые драгоценные камни из коллекции Романовых были куплены императрицами Елизаветой Петровной и Екатериной II в XVIII веке. Однако точная дата приобретения этого сапфира неизвестна.
Камень в бриллиантовой оправе, созданной мастерами Фаберже, носила вдовствующая императрица Мария Федоровна, супруга Александра III. После событий Октябрьской революции украшение было продано. В дальнейшем изделия с этим сапфиром неоднократно появлялись на аукционах.
Читайте также: