Строительство паркинга на 499 машин в Ленинском округе завершат в декабре

29 октября 2026, 16:33

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Четырёхэтажный паркинг с один подземным этажом, рассчитанный на 499 машин, строят в составе жилого комплекса «Первый Донской» на территории деревни Сапроново Ленинского округа. Завершить работы планируют в декабре текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.





В настоящее время готовность объекта составляет около 68%.



