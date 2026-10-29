Строительство паркинга на 499 машин в Ленинском округе завершат в декабре
Четырёхэтажный паркинг с один подземным этажом, рассчитанный на 499 машин, строят в составе жилого комплекса «Первый Донской» на территории деревни Сапроново Ленинского округа. Завершить работы планируют в декабре текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
В настоящее время готовность объекта составляет около 68%.
В здании площадью свыше 13 300 квадратных метров, помимо машино-мест, разместят мойку автомобилей.«Строители закончили монтаж фундаментов и несущих конструкций подземной и надземной частей. Сейчас на объекте занимаются обустройством кровли и фасадов, прокладыванием наружных и внутренних инженерных коммуникации, кладкой стен, возведением перегородок, отделкой помещений и благоустройством прилегающей территории», — говорится в сообщении.