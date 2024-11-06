Мигрантам запретят работать курьерами в Саратовской области

Фото: iStock/mirsad sarajlic
В Саратовской области продлили запрет на трудоустройство мигрантов в ряде сфер до конца 2025 года, добавив к списку курьерскую деятельность.
Запрет теперь охватывает перевозку пассажиров, общественное питание, продажу продуктов и курьерские услуги, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Ограничения начнут действовать с 1 января 2025 года и будут распространяться на городские и пригородные пассажирские перевозки, такси и арендованные автомобили с водителем.
В конце апреля губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подписал постановление об установлении данного запрета, отметив, что он направлен на повышение безопасности в общественно значимых сферах и защиту прав граждан.
Читайте также:
В Кузбассе мигрантов лишили российских паспортов за несоблюдение воинского учета
«Ъ»: правительство отказалось от идеи разрешить экспорт бензина до нового года
Общественники призвали ФАС ограничить автоскидки на маркетплейсах
Ограничения начнут действовать с 1 января 2025 года и будут распространяться на городские и пригородные пассажирские перевозки, такси и арендованные автомобили с водителем.
В конце апреля губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подписал постановление об установлении данного запрета, отметив, что он направлен на повышение безопасности в общественно значимых сферах и защиту прав граждан.
Читайте также:
В Кузбассе мигрантов лишили российских паспортов за несоблюдение воинского учета
«Ъ»: правительство отказалось от идеи разрешить экспорт бензина до нового года
Общественники призвали ФАС ограничить автоскидки на маркетплейсах
Мария Моисеева