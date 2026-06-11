Свидетели не помнят у семьи Усольцевых палок для ходьбы, фрагмент которых обнаружили

11 июня 2026, 02:37

Фото: iStock/blyjak

В ходе недавних масштабных поисков пропавших Усольцевых нашли фрагмент палки для ходьбы. Однако очевидцы, которые видели семью перед исчезновением, не упоминали об этом предмете, пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.





Семья Усольцевых — Ирина, Сергей и их пятилетняя дочь — отправилась в пеший тур по горам Буратинка и Мальвинка в районе посёлка Кутурчин 28 сентября 2025 года, однако вскоре перестала выходить на связь. Последние масштабные поиски исчезнувшей семьи велись с 4 по 9 июня. В среду стало известно об обнаружении в зоне работ вещей, которые направили на экспертизу.



Оказалось, что речь шла о части скандинавской палки для ходьбы. При этом опрошенные правоохранителями очевидцы утверждали, что Усольцевы уходили в поход в лёгкой одежде и с рюкзаками.



«Сообщений о скандинавских палках не было», — говорится в материале.