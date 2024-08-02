Супруга Савельева прокомментировала задержание сенатора

Задержание сенатора СФ Дмитрия Савельева прокомментировала его жена Ольга в беседе с Telegram-каналом Mash. По ее словам, муж говорил о каких-то скорых проблемах и просил не покидать заграницу, где учатся дети Савельева. Однако, со слов Ольги, она и предположить не могла, что речь идет об уголовном деле. Женщина считает, что политика могли подставить.