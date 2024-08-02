Супруга Савельева прокомментировала задержание сенатора

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Задержание сенатора СФ Дмитрия Савельева прокомментировала его жена Ольга в беседе с Telegram-каналом Mash. По ее словам, муж говорил о каких-то скорых проблемах и просил не покидать заграницу, где учатся дети Савельева. Однако, со слов Ольги, она и предположить не могла, что речь идет об уголовном деле. Женщина считает, что политика могли подставить.
«Я думаю, что мы справимся. Я думаю, что это недоразумение, я очень в это верю. Я знаю просто своего мужа, поэтому это какой-то бред, это какая-то подстава. У меня есть предположения, откуда, но сейчас нужно время какое-то», — сказала собеседница Mash.
Дмитрия Савельева обвиняют в причастности к организации убийства. Сенатор уже лишен неприкосновенности и задержан прямо в конце заседания верхней палаты парламента, при попытке покинуть зал. Сейчас с ним ведутся следственные действия.
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Никита Кротов