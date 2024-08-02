Семья Савельева покупала ему подарок во время задержания

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Семья сенатора Дмитрия Савельева, задержанного по подозрению, а затем и обвинению в подготовке убийства, готовила политику подарок по случаю его 56 дня рождения в момент задержания. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на соцсети жены Савельева Ольги.
«Семья выехала за подарками для папы», — сказано в публикации.
Ранее супруга фигуранта уголовного дела комментировала его задержание. Женщина считает, что мужа подставили, но уточнила, что тот говорил о каких-то проблемах и просил не возвращаться из-за рубежа.
Ольга активно ведет страницы в социальных сетях, выставляя напоказ роскошную жизнь. Она также считает себя блогером-путешественницей.
Дом сенатора сейчас обыскивают.
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Никита Кротов