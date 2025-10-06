Сазанова: Россияне могут получить до 2,7 млн рублей за рождение первого ребенка
Молодые родители в России могут получить до 2,7 миллиона рублей за рождение первого ребенка. Об этом рассказала доцент кафедры экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат экономических наук Светлана Сазанова в интервью «Абзацу».
По словам эксперта, указанная сумма формируется из нескольких выплат и пособий, которые начисляются не единовременно, а в течение примерно полутора лет после рождения ребенка. В расчёт входят декретные, единовременное пособие при рождении, ежемесячные выплаты по уходу за ребенком, а также материнский капитал.
Сазанова уточнила, что при максимальных официальных доходах женщины (не менее 115 тысяч рублей в месяц в 2023–2024 годах) размер декретных за 140 дней отпуска по беременности и родам составит 794 355 рублей.К этой сумме добавляется:
- единовременное пособие при рождении ребенка — 26 400 рублей,
- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет — от 9 227 до 68 995 рублей (в зависимости от дохода матери),
- материнский капитал на первого ребенка — 676 тысяч рублей.