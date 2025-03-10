Юных активистов пригласили на программу «Юнармейские маршруты»

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Юнармейцы в возрасте от 12 до 17 лет могут принять участие в общеразвивающей программе «Юнармейские маршруты», которая будет проходить летом на базе Всероссийского детского центра «Океан» во Владивостоке, отбор на участие в программу конкурсный, сообщает пресс-служба «Юнармии».
«К участию в конкурсном отборе приглашаются юнармейцы, показавшие отличные результаты в соревнованиях и конкурсах военно-спортивной и туристско-краеведческой направленности, включая игры «Победа» и «Зарница 2.0», а также заслужившие высокие оценки по итогам участия в различных акциях и мероприятиях», — говорится в сообщении.Заявки на участие в программе «Юнармейские маршруты» принимаются с 7 по 23 марта включительно. Жюри оценит портфолио потенциального участника и выполнение конкурсного задания. Победители будут рекомендованы к зачислению на программу, которую проведут с 19 июля по 1 августа.
Подробная информация размещена на сайте движения «Юнармия».
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