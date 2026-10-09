Скандинавская диета связана с более низким риском ранней смерти

09 октября 2026, 08:34

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Рацион с рыбой, ягодами, овощами и цельнозерновыми продуктами может уменьшать вероятность преждевременной смерти, выяснили специалисты Орхусского университета в Дании. Об этом сообщает The American Journal of Clinical Nutrition.