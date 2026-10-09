Скандинавская диета связана с более низким риском ранней смерти
Рацион с рыбой, ягодами, овощами и цельнозерновыми продуктами может уменьшать вероятность преждевременной смерти, выяснили специалисты Орхусского университета в Дании. Об этом сообщает The American Journal of Clinical Nutrition.
Авторы работы изучили сведения о питании и здоровье свыше 64 тысяч жителей Швеции среднего и старшего возраста. Наблюдения охватили 24 года. Ученые применили статистическое моделирование, чтобы оценить связь между привычным рационом и продолжительностью жизни.
Скандинавский тип питания включает овощи, фрукты, ягоды, овес, рожь и жирные сорта рыбы. Вместо сливочного масла в нем чаще используют рапсовое. Количество мясных продуктов советуют сократить.
Расчеты показали: приверженность такому рациону связана со снижением риска смерти от любых причин на 4% по сравнению с обычными рекомендациями по здоровому питанию.
Наиболее заметную связь исследователи увидели среди участников старше 65 лет, людей с гипертонией или диабетом, а также в группе с большей долей женщин. Возможное объяснение — клетчатка, ненасыщенные жиры и антиоксиданты в составе североевропейских продуктов.
При этом рацион не показал убедительной связи с профилактикой тяжелых болезней печени.
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