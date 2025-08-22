В Москве осудят 11 участников финансовой пирамиды за хищение 240 млн рублей

22 августа 2025, 11:21

Фото: iStock/Michał Chodyra

В Москве суд вынесен приговор 11 участникам финансовой пирамиды, которые похитили 240 миллионов рублей у 200 человек. Об этом сообщает прокуратура столицы.





По данным следствия, фигуранты получали деньги от обманутых под видом фиктивных паевых накоплений. Фактически схема являлась финансовой пирамидой. Злоумышленники оформили два кооператива, арендовали районы в различных районах Москвы и разместили рекламу.



Фигуранты предлагали гражданам выгодное вложение средств с дальнейшим получением процентов. С 2018 по 2022 год были заключены договоры, исполнять которые мошенники не собирались. По существу данное дело будет рассмотрено Бабушкинским судом.





«Полученными денежными средствами вкладчиков сообщники распоряжались по своему усмотрению. Всего от действий злоумышленников пострадало 200 граждан, большинство из которых пенсионеры. Общий ущерб превысил 240 миллионов рублей», — сообщает ведомство.