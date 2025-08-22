Мессенджер MAX интегрировал сервис для записи к врачу и общения с клиниками

22 августа 2025, 13:30

Мессенджер MAX интегрирует платформу для медицинских услуг

Фото: Istock/Thanadon Naksanee

Национальный мессенджер MAX внедрил функционал медицинской платформы SQNS. Интеграция позволяет пользователям записываться на приём к врачу и напрямую взаимодействовать с медицинскими учреждениями через приложение. Об этом сообщила пресс-служба сервиса.