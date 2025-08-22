Мессенджер MAX интегрировал сервис для записи к врачу и общения с клиниками
Национальный мессенджер MAX внедрил функционал медицинской платформы SQNS. Интеграция позволяет пользователям записываться на приём к врачу и напрямую взаимодействовать с медицинскими учреждениями через приложение. Об этом сообщила пресс-служба сервиса.
По информации разработчиков, новый сервис призван автоматизировать работу клиник с пациентами и обеспечить защищённый обмен данными. Для связи с медучреждением или онлайн-записи к специалисту будет доступно мини-приложение внутри мессенджера.
Чтобы подключиться к системе, клиникам необходимо пройти авторизацию в MAX, после чего на главном экране появится доступ к медицинскому разделу. Новые учреждения также могут зарегистрировать верифицированный бизнес-аккаунт в мессенджере.
В перспективе в MAX планируется интеграция с рядом государственных сервисов. Это может организовать в одном приложении полный цикл взаимодействия с пользователем — от оповещений до юридического сопровождения.
