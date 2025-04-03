Сбербанк предупредил о постепенном отключении старых версий приложения для Android

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya
Специалисты Сбербанка рекомендуют не затягивать с обновлениями старых версий банковского приложения. Особенно это касается телефонов на базе Android.
Дело в том, что некоторые старые форматы приложения работают некорректно, а то и вовсе перестают функционировать, в чём убедились корреспонденты РИА Новости. Позднее эту информацию агентству подтвердили в колл-центре кредитной организации. При любой попытке войти в приложение на экране отображается лишь рекомендация обновить его до последней версии.
Уточняется, что версии приложения ниже 14.7, были выведены из эксплуатации ещё в сентябре 2024 года. В нынешнем году отключение версий 14.7-15.9 для Android пока не планируется, но технические специалисты банка настоятельно советуют клиентам установить актуальный вариант приложения (16.6.0 - прим. ред.). Подчёркивается, что сделать это можно в RuStore или же посетив любое ближайшее отделение Сбера.
Читайте также:
Россиянам рассказали, что Сбер снизил ставки по ипотеке
В Сбербанке назвали три главные схемы мошенников в 2025 году
Сбербанк выявил 10 кредитных финансовых пирамид
Уточняется, что версии приложения ниже 14.7, были выведены из эксплуатации ещё в сентябре 2024 года. В нынешнем году отключение версий 14.7-15.9 для Android пока не планируется, но технические специалисты банка настоятельно советуют клиентам установить актуальный вариант приложения (16.6.0 - прим. ред.). Подчёркивается, что сделать это можно в RuStore или же посетив любое ближайшее отделение Сбера.
Читайте также:
Россиянам рассказали, что Сбер снизил ставки по ипотеке
В Сбербанке назвали три главные схемы мошенников в 2025 году
Сбербанк выявил 10 кредитных финансовых пирамид
Александр Бойцов