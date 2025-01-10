Сбербанк выявил 10 кредитных финансовых пирамид

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya
Сбербанк России сообщил о выявлении десяти кредитных финансовых пирамид, от действий которых уже пострадали 2,3 тысячи граждан. Об этом в интервью РИА Новости рассказал заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов.
По словам Кузнецова, мошенники адаптировали свои схемы и теперь предлагают жертвам оформить кредит на свое имя в обмен на обещание вознаграждения.
Суть схемы заключается в том, что жертва берет кредит, а значительная часть полученных средств передается мошенникам. Заемщику оставляют небольшую долю и обещают ежемесячные выплаты на погашение кредита, что позволяет избежать подозрений в течение нескольких месяцев. Однако после нескольких выплат мошенники исчезают с деньгами.
Кузнецов также подчеркнул, что Сбербанку уже удалось спасти клиентов от потерь на сумму 1,6 миллиарда рублей благодаря выявлению и предотвращению действий этих аферистов. Банк продолжает активную работу по борьбе с финансовыми пирамидами и предупреждению клиентов о возможных рисках.
Читайте также:
Жителей Подмосковья предупредили о мошеннических вакансиях
МВД России предупреждает о новых схемах мошенничества с использованием Госуслуг
В Госдуме предложили решение проблемы с похищением детских выплат
«Сейчас мы прорабатываем 10 подобных пирамид. У нас есть данные о 2300 пострадавших от этого вида мошенничества», — отметил он.
Суть схемы заключается в том, что жертва берет кредит, а значительная часть полученных средств передается мошенникам. Заемщику оставляют небольшую долю и обещают ежемесячные выплаты на погашение кредита, что позволяет избежать подозрений в течение нескольких месяцев. Однако после нескольких выплат мошенники исчезают с деньгами.
Кузнецов также подчеркнул, что Сбербанку уже удалось спасти клиентов от потерь на сумму 1,6 миллиарда рублей благодаря выявлению и предотвращению действий этих аферистов. Банк продолжает активную работу по борьбе с финансовыми пирамидами и предупреждению клиентов о возможных рисках.
Читайте также:
Жителей Подмосковья предупредили о мошеннических вакансиях
МВД России предупреждает о новых схемах мошенничества с использованием Госуслуг
В Госдуме предложили решение проблемы с похищением детских выплат
Дарья Осипова