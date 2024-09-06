«Сбер»: украинские телефонные мошенники стали действовать и против союзных стран

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Телефонные мошенники из Украины начали активно действовать против жителей стран-союзников Украины, наблюдается рост этой активности. Это может свидетельствовать о том, что обмануть россиян стало труднее. Об этом сообщил «Сбер» на ВЭФ.
Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Генеральным информационным партнером ВЭФ-2024 является РИА Новости.
Сообщается, что банк фиксирует работу украинских кол-центров в городе Днепр в отношении жителей Германии, Чехии, Польши, Литвы, Эстонии, Израиля и Латвии.
Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что ежедневно фиксируем десятки тысяч звонков в разные страны. Он отметил, что по факту их может быть еще больше. Помимо этого, Кузнецов пояснил, что 40% доходов мошенников идёт на финансирование боевиков Вооруженных сил Украины, а также напомнил, что аферисты работают под покровительством властей.
Ранее сообщалось, что клиенты Сбера смогут повысить ставки по накопительным счетам и вкладам. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Сообщается, что банк фиксирует работу украинских кол-центров в городе Днепр в отношении жителей Германии, Чехии, Польши, Литвы, Эстонии, Израиля и Латвии.
«Это может свидетельствовать о том, что обманывать россиян стало сложнее, либо о том, что мошенники решили расширить географию, чтобы повысить доходы», — пояснили там.
Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что ежедневно фиксируем десятки тысяч звонков в разные страны. Он отметил, что по факту их может быть еще больше. Помимо этого, Кузнецов пояснил, что 40% доходов мошенников идёт на финансирование боевиков Вооруженных сил Украины, а также напомнил, что аферисты работают под покровительством властей.
Ранее сообщалось, что клиенты Сбера смогут повысить ставки по накопительным счетам и вкладам. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова