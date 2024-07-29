У Сбера произошел масштабный сбой

Фото: istockphoto/Iuliia Petrovskaia
Масштабный сбой с мобильным приложением и терминалами безналичной оплаты в магазинах произошел у Сбера. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka, ссылаясь на жалобы пользователей. В частности, у них проблемы со входом в мобильный банк. Что касается оплаты через терминал, система сбоит независимо от вида карты, которой производится оплата.
Ранее в Сбербанке рассказали о приложении-фальшивке в App Store. Уточнялось, что обманка появилась вскоре после того, как вышел официальный софт. Название фейка — «Сбер: новый доступ в Сбол». Он стилизован под настоящее приложение, включая логотип и цвета.
По словам специалистов настоящего Сбера, устанавливая фейк, пользователи подвергают риску свои счета.
Читайте также:
Сбер возобновит выдачу кредитов по «Семейной ипотеке»
Сбербанк повысил ставки по ипотеке
Сбербанк сохранил дневные ограничения на переводы после новых правил Центробанка
Никита Кротов