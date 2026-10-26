Крокодил растерзал восьмиклассника
В озере Вамбатувева на Шри-Ланке крокодил напал на 12-летнего школьника и растерзал его. Об этом сообщает шри-ланкийское издание Daily Mirror.
Погибший учился в восьмом классе. Вечером 23 октября он пошел купаться на озеро в сопровождении взрослой женщины. Перед инцидентом мальчик сидел на ступенях купальни, погруженных в воду. Внезапно затаившийся в озере крокодил схватил его и утащил.
Окрестные жители несколько часов искали пропавшего школьника. В итоге им удалось извлечь тело из воды.
По данным издания, это второй человек, растерзанный крокодилами в озере Вамбатувева. В другом случае после нападения рептилии мужчина лишился части руки.
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