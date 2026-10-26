Крокодил растерзал восьмиклассника

26 октября 2026, 14:54

Daily Mirror: на Шри-Ланке крокодил растерзал 12-летнего школьника

Фото: «Радио 1» (сгенерировано Kling Ai)

В озере Вамбатувева на Шри-Ланке крокодил напал на 12-летнего школьника и растерзал его. Об этом сообщает шри-ланкийское издание Daily Mirror.