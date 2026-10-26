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Выросло число жертв лобового ДТП с автобусом и грузовиком в Кении

Число жертв лобового ДТП с автобусом и грузовиком в Кении достигло 24
Фото: iStock/conejota

Число погибших при лобовом столкновении автобуса с грузовиком в Кении достигло 24 человек. Об этом сообщает портал Citizen Digital.



По его данным, еще несколько человек пострадали. Напомним, трагедия случилась утром 25 октября на трассе Найроби — Момбаса. Автобус перевозил людей, которые возвращались домой с похоронной церемонии.

При этом причины и обстоятельства ДТП до сих пор остаются неясными. Ранее в качестве возможных факторов назывались превышение скорости и плохое состояние дорог. Участок автомагистрали, где произошла авария, обозначен как «опасное место с высокой аварийностью».

Ранее сообщалось, что в Австралии автомобилист дважды намеренно наехал на местного депутата, в результате чего ей ампутировали обе ноги.

Лидия Пономарева

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