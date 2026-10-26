Выросло число жертв лобового ДТП с автобусом и грузовиком в Кении

26 октября 2026, 12:32

Число жертв лобового ДТП с автобусом и грузовиком в Кении достигло 24

Фото: iStock/conejota

Число погибших при лобовом столкновении автобуса с грузовиком в Кении достигло 24 человек. Об этом сообщает портал Citizen Digital.