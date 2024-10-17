Сбежавший на Украину журналист Киселёв* задолжал в России по штрафам

20 октября вся страна отмечает замечательный праздник – День отца. В преддверии этого дня Фонд Андрея Первозванного, с поддержкой народного художника России, академика Российской академии художеств и профессора Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина Никаса Сафронова, а также Благотворительного фонда «Протек», запускает масштабный семейный флешмоб и зовет всех присоединиться.