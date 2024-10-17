Сбежавший на Украину журналист Киселёв* задолжал в России по штрафам

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Сбежавший на Украину журналист Евгений Киселёв* задолжал в России 80 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на имеющиеся в его распоряжении документы.
Отмечается, что в 2022 году журналиста оштрафовали на 30 тысяч рублей за непредоставление данных об актах незаконного вмешательства, а в 2023 году ему выписали ещё один штраф в размере 50 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иноагента. Оба долга по-прежнему не погашены.
Также Киселёв*, покинувший Россию, оставил в стране многочисленные долги по налогам и кредитам. Общая сумма задолженности журналиста превышает 3,3 миллиона рублей.
В настоящее время Киселёв* работает на украинских телеканалах. Он находится в базе розыска МВД России.
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Также Киселёв*, покинувший Россию, оставил в стране многочисленные долги по налогам и кредитам. Общая сумма задолженности журналиста превышает 3,3 миллиона рублей.
В настоящее время Киселёв* работает на украинских телеканалах. Он находится в базе розыска МВД России.
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*признан Минюстом РФ иноагентом, Росфинмониторингом террористом и экстремистом
Анастасия Чинкова