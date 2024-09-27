Уехавший в США певец Никита Пресняков накопил долги по коммуналке в Москве

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Мировой суд Москвы взыскал с музыканта Никиты Преснякова задолженность по коммунальным платежам. Об этом сообщает пресс-служба Мосгорсуда 27 сентября.
Приказ о взыскании вынес мировой судья судебного участка 451 Мещанского района Москвы. Как выяснилось, артист задолжал за содержание и текущий ремонт общего домового имущества многоквартирного дома.
Сумма взыскания не уточняется.
Никита Пресняков — сын певца Владимира Преснякова и певицы Кристины Орбакайте. Ранее сообщалось, что внук примадонны Аллы Пугачевой разводится с супругой — моделью Аленой Красновой. Сейчас артист живет в США, куда переехал сразу после начала СВО. Сообщается, что российский певец за границей испытывает творческий кризис.
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Сумма взыскания не уточняется.
Никита Пресняков — сын певца Владимира Преснякова и певицы Кристины Орбакайте. Ранее сообщалось, что внук примадонны Аллы Пугачевой разводится с супругой — моделью Аленой Красновой. Сейчас артист живет в США, куда переехал сразу после начала СВО. Сообщается, что российский певец за границей испытывает творческий кризис.
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Лия Мурадьян