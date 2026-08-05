Осуждённый за отмывание денег блогер Гасанов изъявил желание вернуться в Россию

05 августа 2026, 05:22

Гусейн Гасанов (Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников)

Адвокат Дмитрий Козяйкин рассказал, что блогер Гусейн Гасанов хотел бы вернуться в Россию. Слова юриста цитирует РИА Новости.





Ранее московский суд заочно приговорил Гасанова к четырём годам колонии за отмывание 68 миллионов рублей. Деньги он легализовал через покупку апартаментов в «Москва‑Сити». Помимо тюремного срока, у блогера изъяли недвижимость в доход государства и взыскали с него штраф в размере миллиона рублей.



«Ну конечно, хочет (вернуться в Россию - ред.), это все-таки его родина, он тут родился, он здесь жил всю жизнь, последние буквально полтора года он не живет здесь. Естественно, он хотел бы здесь жить и вести свою деятельность», — сказал Козяйкин.