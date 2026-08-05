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Осуждённый за отмывание денег блогер Гасанов изъявил желание вернуться в Россию

Гусейн Гасанов (Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников)

Адвокат Дмитрий Козяйкин рассказал, что блогер Гусейн Гасанов хотел бы вернуться в Россию. Слова юриста цитирует РИА Новости.



Ранее московский суд заочно приговорил Гасанова к четырём годам колонии за отмывание 68 миллионов рублей. Деньги он легализовал через покупку апартаментов в «Москва‑Сити». Помимо тюремного срока, у блогера изъяли недвижимость в доход государства и взыскали с него штраф в размере миллиона рублей.

«Ну конечно, хочет (вернуться в Россию - ред.), это все-таки его родина, он тут родился, он здесь жил всю жизнь, последние буквально полтора года он не живет здесь. Естественно, он хотел бы здесь жить и вести свою деятельность», — сказал Козяйкин.

При этом адвокат отметил, что в настоящий момент возвращению Гасанова мешают «некоторые обстоятельства». Напомним, Гасанов находится в международном розыске.
Александр Огарёв

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