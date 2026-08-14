Сбой белка OPA1 связали с повышенной тягой к жирной пище

14 августа 2026, 11:59

Фото: iStock/Yuliya Apanasenka

Ученые Осакского столичного университета выяснили, что нарушения в работе белка OPA1 могут усиливать предпочтение жирной еды и повышать риск набора лишнего веса. Этот белок участвует в поддержании митохондрий в нейронах гипоталамуса, связанных с аппетитом и расходом энергии. Об этом сообщает The FASEB Journal.