Сбой белка OPA1 связали с повышенной тягой к жирной пище
Ученые Осакского столичного университета выяснили, что нарушения в работе белка OPA1 могут усиливать предпочтение жирной еды и повышать риск набора лишнего веса. Этот белок участвует в поддержании митохондрий в нейронах гипоталамуса, связанных с аппетитом и расходом энергии. Об этом сообщает The FASEB Journal.
Исследователи провели эксперимент на мышах. Часть животных сохранила нормальную активность OPA1, у второй группы ученые отключили белок в отдельных нервных клетках гипоталамуса.
Дефицит привел к перееданию и ускоренному увеличению массы тела с возрастом. Такие мыши чаще сталкивались с ожирением. При выборе между привычным кормом и соевым маслом они отдавали предпочтение жирной пище. Самки набирали вес особенно активно.
Авторы работы отдельно оценили действие сетмеланотида. Препарат снижает аппетит через рецепторы MC4R. У самцов средство сохраняло эффект при отсутствии OPA1. У самок реакция на терапию заметно ослабевала.
Полученные сведения указывают на возможную роль половых различий в формировании ожирения. Ученые рассчитывают, что дальнейшее изучение OPA1 поможет разработать более точные подходы к лечению этого заболевания.
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