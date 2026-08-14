В России школы и больницы начали заменять уборщиц роботами

14 августа 2026, 11:41

На закупку роботов-уборщиков из бюджета России уже потратили 60 млн рублей

Фото: Istock / Ratchat

Роботы-пылесосы всё активнее появляются в российских школах и больницах. По данным BAZA, за последние два года на их закупку из бюджетных средств направили около 60 млн рублей.