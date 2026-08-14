В России школы и больницы начали заменять уборщиц роботами
Роботы-пылесосы всё активнее появляются в российских школах и больницах. По данным BAZA, за последние два года на их закупку из бюджетных средств направили около 60 млн рублей.
Поначалу роботов использовали преимущественно в московских социальных учреждениях, однако затем опыт начали перенимать регионы. Например, с августа в одной из больниц Воронежа за чистоту отвечает робот по имени Жужа.
Аппараты умеют подметать, собирать мусор и мыть полы специальными щётками. При этом сами уборщицы относятся к такой замене скептически: по их словам, роботы иногда не убирают грязь, а просто размазывают её по полу.
Стоимость одного устройства составляет от 1 до 1,5 млн рублей. При этом компании, занимающиеся поставками такой техники, за год в среднем увеличили выручку на 35%.
Полностью заменить техничек пока готовы не везде. В некоторых школах и больницах сотрудницам стараются найти дополнительные обязанности, тогда как в транспортной сфере сокращения уже происходят чаще.
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