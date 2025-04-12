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Сбой произошел в работе мессенджера WhatsApp* по всему миру, сообщает портал Downdetector. Уточняется, что на 18:20 по Москве общее количество жалоб превышает 3,3 тысячи. По информации сервиса, практически 90% юзеров столкнулись с проблемой при отправке сообщений. Жалобы идут из Бразилии, Бангладеша и США.
Сбой произошел в 16:30, а к 18:15 количество жалоб достигло пика. Затем оно снизилось. Российские юзеры чаще всего сообщали о проблемах с отправкой сообщений и уведомлениями. Больше всего жалоб было из столицы и Санкт-Петербурга. Мессенджер WhatsApp* принадлежит корпорации Meta*, чья деятельность признана в России экстремистской и террористической.
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*Принадлежит Meta, чья деятельность признана в России экстремистской, террористической и запрещена
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Никита Кротов