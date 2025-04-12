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Сбой произошел в работе мессенджера WhatsApp* по всему миру

Фото: istockphoto/gutaper

Фото: istockphoto/gutaper

Сбой произошел в работе мессенджера WhatsApp* по всему миру, сообщает портал Downdetector. Уточняется, что на 18:20 по Москве общее количество жалоб превышает 3,3 тысячи. По информации сервиса, практически 90% юзеров столкнулись с проблемой при отправке сообщений. Жалобы идут из Бразилии, Бангладеша и США.
Сбой произошел в 16:30, а к 18:15 количество жалоб достигло пика. Затем оно снизилось. Российские юзеры чаще всего сообщали о проблемах с отправкой сообщений и уведомлениями. Больше всего жалоб было из столицы и Санкт-Петербурга. Мессенджер WhatsApp* принадлежит корпорации Meta*, чья деятельность признана в России экстремистской и террористической.

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*Принадлежит Meta, чья деятельность признана в России экстремистской, террористической и запрещена
#мир
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#новости
«Там все как он хотел»: сын Никаса Сафронова рассказал о предсмертной просьбе Паши Техника
Сын Сафронова Лука: в гроб рэпера Паши Техника положили кепку
12 апреля 2025, 18:14

Паша Техник (Фото: Телеграм @pashatechniqueoriginaI)

Близкие рэпера Паши Техника (настоящее имя Павел Ивлев) на церемонии прощания положили ему в гроб кепку. О выполнении предсмертной просьбы рассказал сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин, сообщил Tелеграм-канал «НеМалахов».
Сын Никаса Сафронова поделился, что покойный Паша лежит в гробу в своей любимой одежде, а подле него «кепочка».

«То есть там все как он хотел. Он говорил: «Положите мне в гроб кепочку, я, может, на том свете подаяния попрошу. Будет куда положить»», — обратил внимание Лука Затравкин.

Еще сын художника уверен, что в ранней смерти Техника виновато его окружение.

Ранее бывшая жена Гуфа Айза-Лилуна Ай заявила, что Паша Техник преподал всем важный урок.

Напомним, что 11 апреля в московском Храме Петра и Павла в Лефортово прошли похороны умершего в Таиланде рэпера Паши Техника. Поклонники начали собираться у храма за час до начала мероприятия, и за некоторое время их число перевалило за несколько тысяч.

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#рэп
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#похороны
#сын
#художник
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Названы хобби, которые помогут справиться со стрессом
Эксперт Войтик: вязание, вышивка и керамика помогают справляться со стрессом
12 апреля 2025, 16:27

Фото: istockphoto/Rawpixel

Исследования ученых показывают, что хобби, которые связаны с рукоделием, помогают справиться со стрессом, и наиболее эффективные из них — это моделизм, вязание, рисование, вышивка и керамика. Об этом заявил профессиональный спортсмен в судомодельном спорте Денис Войтик. По его словам, занятия, основанные на работе руками, позволяют переключиться и успокоиться.
«Во время создания чего-либо активируются области мозга, отвечающие за концентрацию и внимание. Это помогает переключить фокус с негативных мыслей на конкретные действия. <…> Кому-то может быть интересно рисовать, а кто-то находит успокоение в сборке моделей. Главное — найти занятие, которое будет резонировать с вашими интересами и предпочтениями», — поделился эксперт в беседе с «Известиями».
В то же время стало известно, что девять из десяти российских геймеров играют в компьютерные игры, чтобы снять накопившийся стресс. К соответствующим выводам пришло исследование Astrum Entertainment, результаты которого изучила «Газета.Ru». Отмечается, что самой популярной платформой в России остаются компьютеры, консоли и мобильные телефоны заметно отстают.
«Опрос показал, что геймеры готовы вкладываться в свое хобби по мере возможностей. Только 19% играют исключительно во free-to-play игры. Более 60% покупают лицензии, причем каждый седьмой из них делает это чаще раза в месяц. Абсолютное большинство опрошенных — 85% — готовы потратить на покупку лицензионной игры до четырех тысяч рублей», — говорится в материале.
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Стало известно, будет ли Ефремов восстанавливать водительские права
Актер Ефремов заявил, что не станет восстанавливать водительские права
12 апреля 2025, 16:21

Фото: iStock/SergeiGorin

Заслуженный артист России, актер Михаил Ефремов, недавно вышедший из колонии по условно-досрочному освобождению, заявил, что не станет восстанавливать водительские права. Также он рассказал, что не очень хорошо себя чувствует и не строит творческих планов на ближайшее время.
«Нет, нет… не хочу», — ответил актер на соответствующий вопрос о восстановлении прав от журналиста «Известий».
Вместе с тем доктор юридических наук и профессор Иван Соловьев назвал ограничения, которые наложены на Ефремова из-за освобождения по УДО. В беседе с RT юрист подчеркнул, что актеру запрещено покидать Россию. Данное условие будет действовать до конца отбывания условно-досрочного освобождения. К тому же, по его словам, погашение судимости Ефремова произойдет только через 8 лет.
«Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания означает, что назначенное лицу наказание исполняется без изоляции от общества в ином уголовно-исполнительном режиме, что также предполагает в качестве обеспечительной меры временное ограничение такого лица в праве на выезд за пределы России», — привел постановление Соловьев.
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«Ждули — особая категория»: Роза Сябитова рассказала об отношениях с заключенными
12 апреля 2025, 16:09

Роза Сябитова (фото: Telegram @syabitova_r)

Российская телеведущая, сваха Роза Сябитова высказалась о девушках, которые выбирают заключенных в качестве партнеров. По ее словам, это особая категория женщин, большинство из них обладают заниженной самооценкой.
«Ждули — это особая категория женщин. Я не знаю, в каком процентном соотношении, но их очень мало. В основном это женщины с заниженной самооценкой, как правило, тяжелой судьбой, потому что все проблемы из детства. Недолюбленные мужчины, которые сидят за решеткой, в принципе, неплохие психологи», — заметила она в беседе с Общественной Службой Новостей.
Сябитова отметила, что такие женщины воспринимают себя как героинь и спасительниц, считая, что они смогут изменить человека и верят в его невиновность. Однако такие отношения чаще всего заканчиваются печально, добавила она.
«Хорошие девушки из хороших семей с правильным воспитанием, те, кто знают, что происходит с их детьми, и стараются их наставить на правильный путь, не попадут в такие отношения. В общем-то, это единичные случаи», — заключила сваха.
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#отношения
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Названы самые востребованные специальности
ЦЗН Казани: на рынке труда востребованы айтишники, медики и экологи
12 апреля 2025, 15:54

Фото: iStock/gorodenkoff

На сегодняшний день на рынке труда востребованы молодые специалисты с высшим и средним профессиональным образованием в IT-сфере, медицине и области экологии. Об этом сообщили в Центре занятости населения Казани.
«В IT востребованы разработчики, специалисты по анализу данных и кибербезопасности. В сфере экологии и устойчивого развития нужны специалисты по альтернативной энергетике. В медицине не хватает врачей, медицинских технологов, специалистов по биотехнологиям и телемедицине», — приводит «Татар-информ» сообщение ведомства.
В ЦЗН также отметили, что в сфере образования ощущается нехватка специалистов EdTech и психологов, в креативной индустрии — digital-маркетологов, SMM-менеджеров, контент-менеджеров и дизайнеров.

Эксперты полагают, что востребованность в указанных специалистах будет только расти, особенно это касается айтишников, медиков и представителей креативной индустрии.

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