Родовой сертификат 2025: что это, как оформить, где использовать

Ставка штрафов и пеней за просрочку платежей за ЖКХ в России сохранится на уровне 9,5% до конца 2026 года. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в беседе с РИА Новости.