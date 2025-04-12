Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Родовой сертификат 2025: что это, как оформить, где использовать

Родовой сертификат 2025: что это, как оформить, где использовать

Фото: Istock/demaerre

Фото: Istock/demaerre

В 2025 году родовой сертификат даёт возможность женщине во время беременности, в период родов и с ребёнком на руках получить бесплатную медицинскую помощь. Как и где его использовать расскажет «Радио 1».

Что такое родовой сертификат и как он выглядит

Родовой сертификат — один из самых важных документов для беременных женщин и мам. Он действует на протяжении всей беременности и ещё в течение трёх месяцев после родов. С его помощью можно бесплатно получать медицинские консультации, лекарства, лечение при осложнениях, а также проходить нужные анализы и обследования. В 2025 году оформить родовой сертификат можно легко и бесплатно.

Программа «Родовой сертификат» — часть нацпроекта «Здоровье». Это способ финансово поддерживать медицинские учреждения, которые помогают беременным, роженицам и мамам с младенцами.

Цель программы — повысить качество медпомощи и снизить смертность среди женщин и новорождённых. За каждый выданный сертификат медорганизации получают деньги от государства.

Впервые сертификаты начали выдавать в 2006 году — тогда они были бумажными. Документ напоминал стандартный лист А4 розового или голубого цвета. В нём указывали информацию о пациентке, результаты анализов и срок беременности. С 2021 года сертификаты стали оформлять только в электронном виде.

Согласно приказу Минздрава №701 от 28 ноября 2005 года, все сведения о сертификате хранятся в системе «Соцстрах» Социального фонда России.

Полезная информация о родовом сертификате

Сертификат формирует женская консультация, родильный дом или детская поликлиника. Он необходим для получение медицинской помощи в период беременности, родов и три месяца после. Посмотреть сертификат можно на Госуслугах или сайте Социального фонда РФ (ранее ФСС). Сумма родового сертификата составляет 12 тысяч рублей. Его нельзя обналичить, так как все средства перечисляются на счёт медицинских организаций.

Когда выдают родовой сертификат

Получить сертификат можно, начиная с 30-й недели беременности (или с 28-й, если ожидается двойня или более детей). Обратиться за ним нужно в женскую консультацию. Если женщина не успела оформить сертификат до родов — ничего страшного. Его могут выдать прямо в роддоме или в детской поликлинике после рождения малыша.

Фото: iStock/Rostislav_Sedlacek

Как получить родовой сертификат

Процесс максимально простой:
1. Встать на учёт в женской консультации — лучше сделать это до 12-й недели беременности. За всё время нужно не менее 10 визитов к врачу.
2. Предоставить паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
3. Если роды начались раньше срока или беременность велась в частной клинике, сертификат можно оформить в роддоме. При этом понадобится обменная карта.

Если у женщины нет документа, подтверждающего личность, или он вызывает сомнения, в выдаче сертификата могут отказать. Девочкам до 14 лет можно предоставить свидетельство о рождении.

Где посмотреть сертификат в электронном виде

Электронный сертификат можно найти на портале Госуслуг в разделе «Документы» во вкладке «Семья и дети», на сайте Социального фонда России (бывший ФСС) — через личный кабинет, после входа через Госуслуги. Даже если вы получили бумажный сертификат до 2021 года, информация о нём всё равно сохранена в системе.

Что входит в родовой сертификат

Документ состоит из нескольких частей:
• Корешок — возвращается в женскую консультацию.
• Талон №1 — для поликлиники, где женщина наблюдается при беременности.
• Талон №2 — для роддома.
• Талон №3-1 — для детской поликлиники в первые 6 месяцев жизни малыша.
• Талон №3-2 — для наблюдения во вторые полгода.
• Сертификат — остаётся у женщины.

Как оформить загранпаспорт в 2025 году взрослому и ребенку: в МФЦ или через госуслуги, инструкция
Как оформить загранпаспорт в 2025 году взрослому и ребенку: в МФЦ или через госуслуги, инструкция

Сумма родового сертификата

Максимальная сумма, которую медучреждение может получить за сертификат, — 12 000 рублей:
• 4000 рублей получает женская консультация (3000 — за медуслуги, 1000 — за сопровождение).
• 6000 рублей — роддом.
• 2000 рублей — детская поликлиника (по 1000 рублей за каждый полугодовой этап наблюдения малыша).

Как можно использовать родовой сертификат

Деньги по сертификату нельзя получить на руки — они направляются в больницы и поликлиники. Его можно использовать только на медицинские услуги, связанные с беременностью, родами и наблюдением ребёнка в первый год жизни.

Ограничения в использовании родового сертификата

• Сертификат не действителен для частных клиник.
• Женская консультация не получит оплату, если женщина стояла на учёте меньше 12 недель.
• Роддом не получит деньги, если роды прошли дома или в другой клинике.
• Детская поликлиника не получит оплату, если ребёнок поставлен на учёт слишком поздно или умер в течение первого года жизни.

Читайте также:

Синоптик рассказала, какая погода ждет москвичей на Пасху

Россиянки сократили время нахождения в декрете до минимума за 13 лет

Директор Паши Техника сообщил, что тело рэпера прибыло в Москву
#дети
#ребёнок
#семья
#поликлиника
#карта
#роддома
#здоровье
#женщина
#лечение
#омс
#госуслуги
#консультации
#женщины
#документы
#роды
#сертификат
#больницы
#учёт
#программа
#полис
#анализы
#ограничения
#информация
#беременность
Суд взыскал с актрисы Ренаты Литвиновой задолженность по ЖКХ
Суд обязал актрису Ренату Литвинову погасить долг по коммунальным платежам
12 апреля 2025, 06:33

Рената Литвинова (Фото: Instagram* @renatalitvinovaofficiall)

Московский суд взыскал с актрисы Ренаты Литвиновой задолженность по коммунальным платежам по иску газовой компании. Информацию о судебном решении подтвердили в судебной инстанции, сообщает РИА Новости.
Иск был подан ещё в ноябре 2024 года, однако законную силу решение обрело только в текущем году. Точная сумма долга не раскрывается, однако в суде уточнили, что вынесен судебный приказ о взыскании.

Рената Литвинова — известная российская актриса театра и кино, режиссер и сценарист. В 2000 году Литвинова прославилась благодаря роли в сериале «Граница. Таежный роман», получив за нее Государственную премию России в 2002 году.

В феврале 2022 года Рената Литвинова покинула территорию РФ. Из сообщений в ее блоге известно, что актриса обзавелась жильем в Париже. Отмечается, что она никогда открыто не критиковала спецоперацию на Украине.

Читайте также:

«Офигели? Кого воздвигаете на пьедестал?»: Лера Кудрявцева нецензурно выругалась на СМИ после похорон Паши Техника

«Бил снова и снова»: актриса Белла Торн призналась, что Микки Рурк оставил болгаркой синяки на ее гениталиях

​«Подарил своей новый аромат, дурею»: Олег Майами ​прижался к Ольге Бузовой с поцелуем на новых фото

*Запрещенная в России экстремистская организация
#суд
#компании
#деньги
#долги
#кино
#режиссёр
#актриса
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В МВД предупредили о методе кражи личных данных через мошеннические приложения
12 апреля 2025, 05:16

Фото: iStock/Ton Photograph

Мошенники активно используют поддельные приложения для кражи персональных данных под видом легальных сервисов. Об этом сообщили в управлении по борьбе с киберпреступлениями МВД РФ, передаёт ТАСС.
Злоумышленники предлагают установить вредоносное программное обеспечение (ПО) под предлогом выполнения простых задач, например, накрутки лайков в соцсетях за вознаграждение. После скачивания такого приложения на устройство пользователя внедряется шпионское ПО.

Другой схемой является маскировка под приложения для контроля здоровья — отслеживания активности или питания, где требуется ввод личной информации.

Россиян предупредили о новой схеме обмана аферистов
Россиян предупредили о новой схеме обмана аферистов
В МВД призвали устанавливать софт только из официальных магазинов и проверенных источников. Эксперты подчеркивают, что даже привлекательные предложения могут скрывать угрозу для конфиденциальности данных.

Ранее сообщалось, что в период массовой замены шин участились случаи мошенничества, связанные с продажей несуществующих покрышек за реальные деньги. Адвокат Елена Кудерко призвала водителей соблюдать осторожность и учесть несколько ключевых аспектов перед покупкой.

Читайте также:

«Подарил своей новый аромат, дурею»: Олег Майами прижался к Ольге Бузовой с поцелуем на новых фото

«Кричали всем лечь на пол»: Силовики устроили облаву на столичный клуб Mono

Женщина назвала своего отца ускользнувшим от закона маньяком с сотнями жертв
#мвд
#мошенники
#кражи
#приложения
#эксперты
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Водителей предупредили о схеме мошенничества с шинами
Адвокат Кудерко: в сезон массовой замены шин учащаются случаи мошенничества
12 апреля 2025, 05:07

Фото: iStock/Chonlatee Sangsawang

В период массовой замены шин участились случаи мошенничества, связанные с продажей несуществующих покрышек за реальные деньги. Адвокат Елена Кудерко в интервью агентству «Прайм» призвала водителей соблюдать осторожность и учесть несколько ключевых аспектов перед покупкой.
Среди рекомендаций — проверка легальности деятельности продавца, наличия отзывов, корректности процесса оплаты с выдачей чека, а также реалистичности сроков доставки.

Надо убедиться, что бизнес актуален и действительно существует. Важный «плюс» в копилку достоверности продавца: он выдает чек с QR-кодом.

«Помните, что всегда при оплате должен быть выдан товарный чек, не накладная или квитанция», — пояснила адвокат.
Кудерко отметила, что заявления о «уникально низких ценах» часто маскируют мошеннические схемы, напомнив о принципе «бесплатный сыр — только в мышеловке».

Читайте также:

«Офигели? Кого воздвигаете на пьедестал?»: Лера Кудрявцева нецензурно выругалась на СМИ после похорон Паши Техника

Россиянам напомнили о том, как рассчитываются пени и штрафы за неоплату ЖКХ

​«Подарил своей новый аромат, дурею»: Олег Майами ​прижался к Ольге Бузовой с поцелуем на новых фото
#проверка
#сыр
#адвокат
#мошенники
#шины
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянам напомнили о том, как рассчитываются пени и штрафы за неоплату ЖКХ
Депутат Кошелев: штрафы за неоплату услуг ЖКХ будуть рассчитываться по ставке 9,5%
12 апреля 2025, 04:24

Фото: iStock/Andrii Yalanskyi

Ставка штрафов и пеней за просрочку платежей за ЖКХ в России сохранится на уровне 9,5% до конца 2026 года. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в беседе с РИА Новости.
По его словам, правительство РФ утвердило пониженную ставку после обращения депутатов, отменив первоначальные планы по ставке в 21%. Такая мера призвана стимулировать граждан своевременно оплачивать коммунальные услуги, не допуская роста долгов и ухудшения финансового положения.

«Штрафы и пени за несвоевременную оплату услуг ЖКХ будут рассчитываться по пониженной ставке 9,5 процента до конца 2026 года. (...) Соответствующее постановление подписало правительство РФ в прошлом месяце», — указал он.
Парламентарий также предложил пересмотреть подходы к взысканию задолженностей, подчеркнув, что текущие санкции и ключевая ставка ЦБ не решают проблему неплатежей. По мнению депутата, необходимо искать альтернативные методы мотивации, а не ужесточать штрафы.

Читайте также:

«Офигели? Кого воздвигаете на пьедестал?»: Лера Кудрявцева нецензурно выругалась на СМИ после похорон Паши Техника

Россиян предупредили о новой схеме обмана аферистов

Военным и сотрудникам некоторых органов власти пообещали осенью повысить зарплату
#жкх
#санкции
#правительство
#услуги
#ключевая ставка
#штрафы
#рф
#цб
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиян предупредили о новой схеме обмана аферистов
Сбербанк: Мошенники стали звонить россиянам под видом сотрудников маркетплейсов
12 апреля 2025, 03:50

Фото: iStock/artoleshko

Мошенники стали использовать новую схему, представляясь сотрудниками маркетплейсов и сообщая о «проблемах» с заказами, чтобы получить доступ к аккаунтам «Госуслуг». Об этом предупредил Сбербанк на своём официальном сайте.
Аферисты звонят потенциальным жертвам, утверждая, что срок бесплатного хранения посылки истекает, либо посылка повреждена.

«Злоумышленники предлагают либо продлить период бесплатного хранения, либо отменить заказ», — уточняется в сообщении.
Под предлогом решения вопроса мошенники просят жертву назвать код из SMS, который на самом деле приходит для входа в «Госуслуги». Получив код, преступники получают доступ к персональным данным: могут изменить информацию, реквизиты для пособий или оформить кредит на имя жертвы.

В Сбербанке подчеркнули, что настоящие сотрудники маркетплейсов не звонят клиентам с просьбами отменить заказ или продлить хранение. Там призвали не передавать коды из SMS и личные данные незнакомцам, независимо от их якобы должности или организации.

Читайте также:

«Офигели? Кого воздвигаете на пьедестал?»: Лера Кудрявцева нецензурно выругалась на СМИ после похорон Паши Техника

Военным и сотрудникам некоторых органов власти пообещали осенью повысить зарплату

«Кричали всем лечь на пол»: Силовики устроили облаву на столичный клуб Mono
#посылка
#мошенники
#хранение
#преступники
#госуслуги
#кредит
#сотрудники
#жертвы
Следите за нашими новостями
в удобном формате