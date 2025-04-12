Родовой сертификат 2025: что это, как оформить, где использовать

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В 2025 году родовой сертификат даёт возможность женщине во время беременности, в период родов и с ребёнком на руках получить бесплатную медицинскую помощь. Как и где его использовать расскажет «Радио 1».
Что такое родовой сертификат и как он выглядитРодовой сертификат — один из самых важных документов для беременных женщин и мам. Он действует на протяжении всей беременности и ещё в течение трёх месяцев после родов. С его помощью можно бесплатно получать медицинские консультации, лекарства, лечение при осложнениях, а также проходить нужные анализы и обследования. В 2025 году оформить родовой сертификат можно легко и бесплатно.
Программа «Родовой сертификат» — часть нацпроекта «Здоровье». Это способ финансово поддерживать медицинские учреждения, которые помогают беременным, роженицам и мамам с младенцами.
Цель программы — повысить качество медпомощи и снизить смертность среди женщин и новорождённых. За каждый выданный сертификат медорганизации получают деньги от государства.
Впервые сертификаты начали выдавать в 2006 году — тогда они были бумажными. Документ напоминал стандартный лист А4 розового или голубого цвета. В нём указывали информацию о пациентке, результаты анализов и срок беременности. С 2021 года сертификаты стали оформлять только в электронном виде.
Согласно приказу Минздрава №701 от 28 ноября 2005 года, все сведения о сертификате хранятся в системе «Соцстрах» Социального фонда России.
Полезная информация о родовом сертификатеСертификат формирует женская консультация, родильный дом или детская поликлиника. Он необходим для получение медицинской помощи в период беременности, родов и три месяца после. Посмотреть сертификат можно на Госуслугах или сайте Социального фонда РФ (ранее ФСС). Сумма родового сертификата составляет 12 тысяч рублей. Его нельзя обналичить, так как все средства перечисляются на счёт медицинских организаций.
Когда выдают родовой сертификатПолучить сертификат можно, начиная с 30-й недели беременности (или с 28-й, если ожидается двойня или более детей). Обратиться за ним нужно в женскую консультацию. Если женщина не успела оформить сертификат до родов — ничего страшного. Его могут выдать прямо в роддоме или в детской поликлинике после рождения малыша.
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Как получить родовой сертификатПроцесс максимально простой:
1. Встать на учёт в женской консультации — лучше сделать это до 12-й недели беременности. За всё время нужно не менее 10 визитов к врачу.
2. Предоставить паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
3. Если роды начались раньше срока или беременность велась в частной клинике, сертификат можно оформить в роддоме. При этом понадобится обменная карта.
Если у женщины нет документа, подтверждающего личность, или он вызывает сомнения, в выдаче сертификата могут отказать. Девочкам до 14 лет можно предоставить свидетельство о рождении.
Где посмотреть сертификат в электронном видеЭлектронный сертификат можно найти на портале Госуслуг в разделе «Документы» во вкладке «Семья и дети», на сайте Социального фонда России (бывший ФСС) — через личный кабинет, после входа через Госуслуги. Даже если вы получили бумажный сертификат до 2021 года, информация о нём всё равно сохранена в системе.
Что входит в родовой сертификатДокумент состоит из нескольких частей:
• Корешок — возвращается в женскую консультацию.
• Талон №1 — для поликлиники, где женщина наблюдается при беременности.
• Талон №2 — для роддома.
• Талон №3-1 — для детской поликлиники в первые 6 месяцев жизни малыша.
• Талон №3-2 — для наблюдения во вторые полгода.
• Сертификат — остаётся у женщины.
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Сумма родового сертификатаМаксимальная сумма, которую медучреждение может получить за сертификат, — 12 000 рублей:
• 4000 рублей получает женская консультация (3000 — за медуслуги, 1000 — за сопровождение).
• 6000 рублей — роддом.
• 2000 рублей — детская поликлиника (по 1000 рублей за каждый полугодовой этап наблюдения малыша).
Как можно использовать родовой сертификатДеньги по сертификату нельзя получить на руки — они направляются в больницы и поликлиники. Его можно использовать только на медицинские услуги, связанные с беременностью, родами и наблюдением ребёнка в первый год жизни.
Ограничения в использовании родового сертификата• Сертификат не действителен для частных клиник.
• Женская консультация не получит оплату, если женщина стояла на учёте меньше 12 недель.
• Роддом не получит деньги, если роды прошли дома или в другой клинике.
• Детская поликлиника не получит оплату, если ребёнок поставлен на учёт слишком поздно или умер в течение первого года жизни.
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