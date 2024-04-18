Сборная Подмосковья завоевала более 20 дипломов на школьной олимпиаде по физкультуре

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Команда Московской области завоевала 22 диплома на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре, сообщает пресс-служба подмосковного Минобразования.
«Дипломы призёров получили ребята из Электростали, Коломны, Ступина, Мытищ, Наро-Фоминска, Балашихи, Долгопрудного, Серпухова, и Люберец, а также Раменского и Дмитровского городских округов», — говорится в сообщении.Заключительный этап олимпиады школьников по физкультуре проводился на базе Ульяновского государственного университета.
В министерстве отметили, что всего ученики из Подмосковья завоевали уже 294 диплома Всероссийской олимпиады школьников по различным предметам. Все они получат денежные премии. Сумма премии для победителя составляет 500 тысяч рублей, для призёра — 300 тысяч рублей, премия за выход в заключительный этап составляет 100 тысяч рублей.
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