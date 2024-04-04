Сборная Подмосковья завоевала ещё 87 дипломов на олимпиаде школьников

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Подмосковные школьники стали победителями и призёрами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по экономике, астрономии и праву. Об этом рассказали в пресс-службе Минобразования Московской области.
«Подвели итоги заключительного этапа олимпиады школьников по трём предметам. Благодаря нашим талантливым ребятам на счету Подмосковья – 87 новых дипломов. Была проделана большая работа, поздравляю лауреатов и их наставников», – сказала вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.Финальный этап олимпиады этап по астрономии состоялся на базе Московского РУДН. Подмосковные учащиеся завоевали 43 диплома, восемь из которых – победные. 35 дипломов получила сборная Московской области на заключительном этапе школьной олимпиады по праву, который состоялся в Государственном университете просвещения в Мытищах. В финале по экономике подмосковная команда завоевала девять дипломов.
В министерстве напомнили, что все участники заключительного этапа из Подмосковья получат денежные призы. Победителям положена выплата в размере 500 тыс. рублей, призёрам 87 новых дипломов по 300 тыс. Остальные получат по 100 тыс. рублей.
Читайте также:
В Серпуховском музее впервые проведут подмосковную олимпиаду школьников
Подмосковье стало призёром финала олимпиады школьников по испанскому языку
В апреле для школьников пройдёт «Урок цифры» по квантовой тематике
Лора Луганская