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В Серпуховском музее впервые проведут подмосковную олимпиаду школьников

03 апреля 2024, 15:07
Фото: телеграм-канал Сергея Никитенко

Фото: телеграм-канал Сергея Никитенко

Серпуховский историко-художественный музей впервые стал площадкой проведения подмосковной олимпиады школьников. Об этом сообщил глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

«Учащиеся будут выполнять задания, проходя по основной экспозиции музея в особняке Мараевых. Для ребят это отличная возможность не только проверить свои знания, но и увидеть уникальные экспонаты «Малой Третьяковки», а для нас – продемонстрировать гостеприимство, древнюю красоту и величественность Серпухова», – написал Никитенко в своём телеграм-канале.
Он добавил, что Олимпиада будет проходить до 14 апреля. Интеллектуальное соревнование по 24 общеобразовательным предметам в этом году соберёт более 5,5 тысяч участников. Серпухов представит 121 школьник.

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#школьники
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#московская область
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Синоптик Цыганков заявил о 20-градусном тепле на следующей неделе в Москве
03 апреля 2024, 15:31

Фото: iStock/Oleg Elkov

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков заявил, что на следующей неделе москвичей ждёт почти 20-градусное потепление.
«Тепло, близкое к 20-градусному, ожидается во вторник, 9 апреля. Ночью будет 6-11°C, а в дневные часы столбики термометров покажут 14-19°C, что выше нормы. Переменная облачность, без осадков», — прокомментировал в беседе с «Москвой 24» специалист.

При этом, на данный момент Цыганков предупредил о значительном похолодании в городе.

«В Москве антициклон уходит, на смену ему приходит циклон и похолодание. Тепло аномальное, которое бывает раз в десятки лет, уходит. Сегодня в течение дня будет проходить холодный фронт, усиление ветра, порывами до 20 м/c», — пояснил в беседе с RT Цыганков.

Ранее подмосковный главк МЧС предупредил жителей региона о том, что гроза и сильный ветер ожидаются в Московской области в среду, 3 апреля.

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#мчс
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#москва
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В Петербурге почтили память погибших при теракте в 2017 году
03 апреля 2024, 15:19

Фото: iStock/Natalia POGODINA

В среду на станции «Технологический институт» в Санкт-Петербурге возложили цветы в память о жертвах теракта, совершенного в метро в 2017 году, передает РИА Новости.
«Сегодня мы традиционно собрались здесь, на станции метро „Технологический институт“, чтобы почтить память погибших. Важно, чтобы подобные преступления не оставались безнаказанными, чтобы все знали, что за террористические акты следует строгое наказание», — заявил председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский после церемонии возложения цветов.
На платформе станции метро «Технологический институт» горожане и родственники погибших продолжают приносить цветы к памятной доске.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков, также возложивший цветы у памятной доски, отметил, что ежегодно в этот день после трагедии в метро в городе проводятся памятные мероприятия.

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#минобороны
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Депутат Матвейчев объяснил необходимость закона о запрете рекламы у иноагентов
03 апреля 2024, 15:18

Фото: iStock/artisteer

Член комиссии Госдумы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Олег Матвейчев заявил о том, что закон о запрете рекламы у иноагентов был необходим.
«Законопроект абсолютно прозрачен и возник как требование нашей общественности. Вопрос был такой: как можно людям, которые хают наше государство, армию, народ, занимаются русофобской политикой, спокойно зарабатывать деньги в России?» — поделился в беседе с RT Матвейчев.

Парламентарий добавил, что такие меры ставят определённые границы для тех, кто наживается на русофобии.

Ранее спикер Государственной Думы Вячеслав Володин рассказывал о возможности для иноагентов снять с себя этот статус.

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#законопроект
#меры
#государство
#реклама
#иностранный агент
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В Домодедове по просьбам жителей благоустроят сквер
03 апреля 2024, 15:12

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Сквер, расположенный рядом с железнодорожной станцией Белые Столбы в городском округе Домодедово, благоустроят по просьбам жителей, для этого землю, на которой расположен сквер, передали муниципальному Управлению капитального строительства, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
«С просьбой о благоустройстве обратились в местную администрацию жители. Скоро сквер преобразится и станет местом для приятного отдыха», — отметила глава министерства Наталья Адигамова.
В сквере обустроят клумбы, установят новые лавочки и урны, поменяют плитку, посадят деревья и организуют удобную парковку. Памятник солдатам Великой Отечественной войны, расположенный в сквере, тоже отремонтируют.

Завершить работы по благоустройству сквера планируется до конца лета.

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#домодедово
#благоустройство
#скверы
#минимущества
#наталья адигамова
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Политолог Орлов: Надо оказывать поддержку вне зависимости от формы регистрации
03 апреля 2024, 15:01

Фото: iStock/Yulia Raneva

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил оказывать равную социальную поддержку гражданам в любой регионе вне зависимости от формы регистрации.
Он отметил, что сейчас при прочих равных семья, проживая в каком-либо регионе России с временной регистрацией, но при этом исправно работая и платя все необходимые налоги, может недополучать нужной помощи.

«Прошу рассмотреть вопрос о внесении изменений в федеральное законодательство и иные нормативно-правовые акты в части установления обязанности для субъектов РФ гармонизировать условия получения мер социальной поддержки для проживающих в регионе граждан России независимо от имеющегося вида регистрации», — приводит RT текст обращения Орлова на имя главы Минтруда Антона Котякова.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о том, что участники специальной военной операции будут освобождены от уплаты налога на имущество.

«По поручению президента снизим для наших защитников финансовую нагрузку – освободим их от налога на имущество», – приводит АГН «Москва» слова Мишустина.

Ранее сообщалось, что в Московской области в 2024 году на меры поддержки семей с детьми выделяется около 15 млрд рублей.

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В Электростали снесли некрасивый магазин
03 апреля 2024, 14:54

Фото: iStock/Yulia Raneva

Торговый объект, не соответствующий архитектурному облику города и не отвечающий требованиям законодательства, снесли в Электростали, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Вскоре на месте снесённого торгового объекта построят красивый современный магазин, который будет отвечать всем требованиям закона и архитектуры. Проект будущего магазина уже утверждён», — отметили в министерстве.
Работа по приведению торговых объектов в соответствие с принятыми нормами проводится в Московской области с октября минувшего года. По итогам обследования в «красную зону» попали 547 объектов торговли. Работы провели по 152 объектам, из которых 80 демонтировали и 72 привели в порядок. Деятельность в этом направлении продолжается, особое внимание при этом уделяется объектом торговли и услуг, расположенным у вылетных магистралей.

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#магазин
#электросталь
#минсельхозпрод мо
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Выросло число поддерживающих ограничения для водителей СИМ россиян
03 апреля 2024, 14:40

Фото: iStock/Miljan Živković

Опрос сервиса SuperJob показал, что за год число россиян, поддерживающих ограничения для водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ) увеличилось до 59%.
Год назад этот показатель был на уровне 52%.

«Москвичи и петербуржцы поддерживают законодательные ограничения езды на самокатах активнее, чем жители страны в целом: семь из десяти представителей экономически активного населения двух столиц — за регулирование», — приводит RT текст исследования.

В опросе приняли участие 1,6 тыс. человек.

Другой опрос москвичей выявил запахи каждого района столицы. Как пишут argumenti.ru, каждый район имеет свой запах. Так, например, респонденты отметили, что Ясенево пахнет незабудками, Люблино — азиатской едой, а Братеево — жасмином.

Ранее пресс-секретарь сервиса кикшеринга Денис Балакирев заявил, что номера на электросамокатах нужны для контроля за таким средством передвижения.

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#опрос
#движение
#дорога
#электросамокат
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В Ленинском округе построят шестиэтажный паркинг
03 апреля 2024, 14:33

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Шестиэтажный паркинг на 309 машиномест построят у деревни Горки Ленинского городского округа, проект получил одобрение рабочей группы Архитектурной комиссии градостроительного совета Московской области, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Общая площадь паркинга составит 10,7 тысяч квадратных метров. На первом этаже здания, помимо мест для автомобилей, предусмотрена автомойка на четыре машины и станция техобслуживания», — отметил министр регионального правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Входы в здание буди расположены на одном уровне с землёй, без ступеней и пандусов, чтобы не создавать сложностей для маломобильных групп населения.

Прилегающую территорию благоустроят, там проложат пешеходные дорожки, установят скамейки, посадят газон и кустарники.

Ввести новый паркинг в эксплуатацию планируется в 2025 году. Там будет создано 28 рабочих мест.

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#ленинский городской округ
#строительство
#парковка
#мособлархитектура
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В ГД предупредили о штрафах до 500 тыс. руб. за недопуск газовщиков в помещение
Эксперт по ЖКХ Разворотнева оценила введение штрафов за недопуск газовщиков
03 апреля 2024, 14:16

Фото: istockphoto/Irina Gutyryak

Госдума сразу в двух чтениях приняла законопроект о введении штрафов за недопуск в жилище газовщиков.
Данную инициативу прокомментировала заместитель председателя Государственной думы по строительству и ЖКХ, заместитель председателя комиссии по соблюдению жилищных прав граждан Светлана Разворотнева.

В разговоре с «Радио 1» она выделила две группы нарушений, наказание за которые предусматривает новый законопроект. В первую очередь это касается людей, которые не заключают договор на обслуживание газового оборудования. Также будут наказываться самовольные перепланировки и переустановки этого оборудования, рассказала эксперт. Штраф будет также выписан в случаях, когда граждане не допускают в помещение сотрудников газовых служб для осмотра газового оборудования добавила она.

«Для физических лиц сумма штрафа составит пять тысяч рублей. В случае повторного нарушения — десять тысяч. Для юридических и должностных лиц сумма штрафа значительно больше. Должностные лица заплатят 25 тысяч рублей за первое нарушение, 100 тысяч — за повторное. Для юридических лиц эта сумма составит 200 и 500 тысяч рублей соответственно», — сообщила специалист.

Второй тип нарушений связан именно с деятельностью юридических лиц, которые занимаются установкой, вводом в эксплуатацию и обслуживанием газового оборудования, продолжила Светлана Разворотнева. Если данные работы были выполнены с нарушениями законодательства, не соблюдалась техника безопасности либо были нарушены какие-либо технологические требования, то штрафы в этом случае будут очень серьёзными. Особенно если это привело к возникновению аварийных ситуаций, несущих угрозу здоровью и жизни людей, подчеркнула эксперт.

«В этом случае размер штрафа может составлять от 500 тысяч до двух миллионов рублей», — уточнила депутат.

Парламентарий считает данную меру важной и своевременной. Газовое оборудование является источником повышенной опасности, поэтому содержать его следует в порядке. Люди, препятствующие его обслуживанию и осмотру, должны нести определённое наказание, считает специалист. Запущенные газовые установки, засорённые газоотводы приводят к страшным трагедиям и гибели людей. Депутат в связи с этим напомнила о многочисленных случаях взрывов бытового газа в жилых домах, о которых все, безусловно, слышали.

Фото: istockphoto/daecheol

Коснулась Светлана Разворотнева и ситуации, когда люди не пускают газовщиков в свои дома, опасаясь мошенников. Тут она привела в пример Московскую область, где составлен чёткий график посещений определённых адресов сотрудниками газовой службы. Такую практику следует взять на вооружение всем регионам, считает депутат. Люди заранее знают, когда к ним придёт газовщик. В любом случае, если возникают сомнения, всегда можно позвонить в службу газа или управляющую компанию и уточнить, направлялся ли сотрудник по данному адресу, заключила Светлана Разворотнева.

Председатель комитета Союза юристов Москвы, член комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере ЖКХ Александр Толмачёв рассмотрел вопрос с юридической точки зрения. Он подчеркнул, что по закону владелец жилья в праве не пускать в свой дом никого, кроме сотрудника полиции, который преследует преступника. Однако юрист обратил внимание и на другой аспект. Кроме прав, у собственника есть также и обязанности, в том числе содержать в порядке и надлежащем состоянии общественное имущество, к которому относится в том числе и газовое оборудование.

Поэтому если собственник квартиры или помещения препятствует работнику газовой компании осуществлять надлежащий уход за оборудованием, он тем самым нарушает права других жильцов, не говоря уже о том, что подвергает их здоровье и жизнь опасности. Поэтому введение штрафов за недопуск газовщиков в своё жилище вполне правомерно, заключил Александр Толмачёв.

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#газ
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