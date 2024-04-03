В Серпуховском музее впервые проведут подмосковную олимпиаду школьников

Фото: телеграм-канал Сергея Никитенко
Серпуховский историко-художественный музей впервые стал площадкой проведения подмосковной олимпиады школьников. Об этом сообщил глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.
«Учащиеся будут выполнять задания, проходя по основной экспозиции музея в особняке Мараевых. Для ребят это отличная возможность не только проверить свои знания, но и увидеть уникальные экспонаты «Малой Третьяковки», а для нас – продемонстрировать гостеприимство, древнюю красоту и величественность Серпухова», – написал Никитенко в своём телеграм-канале.Он добавил, что Олимпиада будет проходить до 14 апреля. Интеллектуальное соревнование по 24 общеобразовательным предметам в этом году соберёт более 5,5 тысяч участников. Серпухов представит 121 школьник.
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