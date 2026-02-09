Достижения.рф

Сброшенной отцом с четвертого этажа девочке заново собирали череп

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

В Москве хирурги восстановили череп трехлетней девочки, выброшенной отцом из окна четвертого этажа в Уфе. Об этом сообщила пресс-служба столичной детской клинической больницы.



Юной пациентке провели операцию после длительного лечения. Врач нейрохирургического отделения Дмитрий Рещиков объяснил, что после удаления костных отломков при оказании первичной медицинской помощи у ребенка оставался существенный дефект в левой затылочной области.

Для его устранения хирурги изготовили и установили титановый имплант размером 12 на 14 сантиметров. Конструкция полностью повторяет форму здоровой половины головы.

Операция прошла без осложнений. Специалисты рассчитывают, что в будущем девочке по мере роста не потребуются дополнительные хирургические вмешательства.

Лидия Пономарева

