Сброшенной отцом с четвертого этажа девочке заново собирали череп
В Москве хирурги восстановили череп трехлетней девочки, выброшенной отцом из окна четвертого этажа в Уфе. Об этом сообщила пресс-служба столичной детской клинической больницы.
Юной пациентке провели операцию после длительного лечения. Врач нейрохирургического отделения Дмитрий Рещиков объяснил, что после удаления костных отломков при оказании первичной медицинской помощи у ребенка оставался существенный дефект в левой затылочной области.
Для его устранения хирурги изготовили и установили титановый имплант размером 12 на 14 сантиметров. Конструкция полностью повторяет форму здоровой половины головы.
Операция прошла без осложнений. Специалисты рассчитывают, что в будущем девочке по мере роста не потребуются дополнительные хирургические вмешательства.
