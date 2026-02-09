Сброшенной отцом с четвертого этажа девочке заново собирали череп

09 февраля 2026, 14:59

В Москве хирурги восстановили череп выброшенной отцом из окна девочки

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

В Москве хирурги восстановили череп трехлетней девочки, выброшенной отцом из окна четвертого этажа в Уфе. Об этом сообщила пресс-служба столичной детской клинической больницы.