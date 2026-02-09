Достижения.рф

Начальник российской колонии создавал особые условия для блатных зэков и получил срок

Начальник камчатской колонии получил 5 лет за сговор с осужденными
Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Городской суд Петропавловска-Камчатского назначил бывшему начальнику колонии № 5 Ивану Сорокину пять лет лишения свободы в колонии общего режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.



Экс-руководителя учреждения признали виновным по статье о превышении полномочий. Его лишили звания подполковника внутренней службы.

По данным следствия, в 2022-2024 годах фигурант вступил в сговор с предполагаемым лидером ячейки международного движения АУЕ*. Как утверждается, он фактически передал ему право на управление осуждёнными, не пресекал нарушения, а также скрывал наличие такой ячейки в колонии.

*Запрещенное в России экстремистское движение
