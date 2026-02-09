Начальник российской колонии создавал особые условия для блатных зэков и получил срок
Городской суд Петропавловска-Камчатского назначил бывшему начальнику колонии № 5 Ивану Сорокину пять лет лишения свободы в колонии общего режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.
Экс-руководителя учреждения признали виновным по статье о превышении полномочий. Его лишили звания подполковника внутренней службы.
По данным следствия, в 2022-2024 годах фигурант вступил в сговор с предполагаемым лидером ячейки международного движения АУЕ*. Как утверждается, он фактически передал ему право на управление осуждёнными, не пресекал нарушения, а также скрывал наличие такой ячейки в колонии.
Ранее в Химках пьяный мужчина стрелял с балкона 23-го этажа.
Читайте также: *Запрещенное в России экстремистское движение