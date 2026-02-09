Начальник российской колонии создавал особые условия для блатных зэков и получил срок

09 февраля 2026, 14:14

Начальник камчатской колонии получил 5 лет за сговор с осужденными

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Городской суд Петропавловска-Камчатского назначил бывшему начальнику колонии № 5 Ивану Сорокину пять лет лишения свободы в колонии общего режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.