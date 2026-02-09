Смартфон выдал челябинского педофила, который насиловал сестру
Металлургический райсуд Челябинска отправил местного жителя в колонию на 18 лет за изнасилование несовершеннолетней двоюродной сестры.
По информации ura.ru мужчина был признан виновным в трех эпизодах изнасилования. Следствие установило, что подсудимый действовал расчетливо, выбирая моменты, когда рядом не было никого. Раскрыть преступление удалось благодаря матери потерпевшей. Она заметила подозрительную переписку в телефоне дочери и сразу обратилась в полицию.
После этого правоохранительные органы задержали злоумышленника. Суд назначил наказание в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
