Смартфон выдал челябинского педофила, который насиловал сестру

09 февраля 2026, 14:23

Челябинский педофил отправился в колонию на 18 лет за изнасилованную кузину

Фото: iStock/doble-d

Металлургический райсуд Челябинска отправил местного жителя в колонию на 18 лет за изнасилование несовершеннолетней двоюродной сестры.