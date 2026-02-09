В подмосковном фитнес-клубе клиентка стала жертвой хамства и домогательств
Посетительница фитнес-клуба в Звенигороде сообщила о двух конфликтных ситуациях. Её слова приводят местные Telegram-каналы.
Девушка по имени Дарья рассказала, что во время растяжки другой клиент, Иван, сделал её фотографию. Когда она подошла к нему, мужчина показал галерею телефона, но снимков там не оказалось.
Россиянка рассказала о случае персоналу клуба «FitnessON». По её информации, администрация не отреагировала серьёзно и лишь провела беседу с Иваном, которая не дала результата. Ранее, по словам девушки, в хаммаме того же клуба один из посетителей преградил ей дорогу в душевой и полил водой из лейки. Дарье пришлось звать знакомых, чтобы её забрали.
После инцидентов некоторые тренеры, как сообщает потерпевшая, советовали ей носить средства самозащиты. Администрация рекомендовала посещать только женские зоны. В настоящее время Дарья перестала ходить в этот фитнес-клуб.
