«Мужчины любят мягких»: Анна Семенович показала фигуру в бикини после похудения
Анна Семенович опубликовала фото в бикини с отдыха на Мальдивах
Певица Анна Семенович продемонстрировала фигуру в бикини после снижения веса. Артистка сфотографировалась на пляже в купальнике и разместила снимки в Instagram*.
Сейчас Семенович проводит отпуск на Мальдивах вместе со своим партнёром Денисом Шреером.
«В здоровом теле — здоровый дух. Женщина должна быть в форме, а форма у каждой своя. И вообще, мужчины любят мягких женщин. Жёсткий диван у них и дома есть», — пошутила исполнительница.Поклонники знаменитости оставили множество комментариев под публикацией: «Великолепная», «Какая красотка», «Богиня», «Как всегда прекрасна», «Завидую вашему жениху», «Очень аппетитные формы», «Шикарная женщина».
За последний год певица сбросила семь лишних килограммов с помощью препарата «Семавик» и не столкнулась с побочными эффектами. После этого Анна поставила перед собой новую задачу — избавиться ещё от пяти килограммов, теперь уже за счёт диеты, аппаратных методов коррекции фигуры и фитнеса.