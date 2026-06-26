«Мужчины любят мягких»: Анна Семенович показала фигуру в бикини после похудения

26 июня 2026, 11:20

Анна Семенович опубликовала фото в бикини с отдыха на Мальдивах

Анна Семенович (Фото: Instagram* @ann_semenovich)

Певица Анна Семенович продемонстрировала фигуру в бикини после снижения веса. Артистка сфотографировалась на пляже в купальнике и разместила снимки в Instagram*.





Сейчас Семенович проводит отпуск на Мальдивах вместе со своим партнёром Денисом Шреером.

«В здоровом теле — здоровый дух. Женщина должна быть в форме, а форма у каждой своя. И вообще, мужчины любят мягких женщин. Жёсткий диван у них и дома есть», — пошутила исполнительница.