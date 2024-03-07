СБУ задержала четверых украинцев, поддерживающих Россию

Фото: iStock/Igor Vershinsky
Служба безопасности Украины задержала четверых граждан, поддерживающих Россию. Теперь им грозит по восемь лет лишения свободы.
Отмечается, что в Николаевской области задержали 52-летнюю украинку, которая якобы распространяла в Telegram-канале «псевдонаучные сообщения о войне на Украине».
Вторая подозреваемая, сотрудница метрополитена, была задержана в Харькове. По данным СБУ она распространяла среди своих коллег «кремлёвские нарративы».
Ещё двоих – охранника автопарка и бьюти-блогера – задержали в Киеве. Они призывали продолжать военные действия, тем самым оправдывая присутствие ВС РФ на территории Украины.
В отношении всех задержанных были возбуждены уголовные дела по статьям о посягательстве на территориальную целостность и оправдании, признании правомерной, отрицании вооружённой агрессии России против Украины. Им всем грозит до восьми лет тюрьмы.
Читайте также:
Бежавший в РФ боец ВСУ рассказал, как СБУ отлавливает лояльное России население
ФСБ показала кадры с «агентом-инвалидом» СБУ, закладывающим взрывчатку под машину
ФСБ задержала жителя Камчатки по подозрению в госизмене в пользу СБУ
Вторая подозреваемая, сотрудница метрополитена, была задержана в Харькове. По данным СБУ она распространяла среди своих коллег «кремлёвские нарративы».
В отношении всех задержанных были возбуждены уголовные дела по статьям о посягательстве на территориальную целостность и оправдании, признании правомерной, отрицании вооружённой агрессии России против Украины. Им всем грозит до восьми лет тюрьмы.
Читайте также:
Бежавший в РФ боец ВСУ рассказал, как СБУ отлавливает лояльное России население
ФСБ показала кадры с «агентом-инвалидом» СБУ, закладывающим взрывчатку под машину
ФСБ задержала жителя Камчатки по подозрению в госизмене в пользу СБУ
Анастасия Чинкова