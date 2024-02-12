Бежавший в РФ боец ВСУ рассказал, как СБУ отлавливает лояльное России население

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Бежавший в Россию украинский военный Андрей Камынин рассказал, как на Украине отлавливают лояльное РФ население, об этом он сообщил на допросе, запись которого удалось заполучить «РИА Новости».
По его словам, очень многих лояльных российской стороне людей поймали в Кривом Роге (Днепропетровская область).
Военный подчеркнул, что если такого человека удаётся установить и задержать — его берут в работу сотрудники Службы безопасности Украины.
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«То есть, если у человека просто находят, допустим, ну вот как я, к примеру, был подписан на новости России, много где, и мог лайк поставить, но комментарии боялся писать, а человек просто написал комментарий, все — ты поддерживаешь русский мир», — рассказал Камынин.
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Евгения Парфентьева