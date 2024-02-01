Щелковский колледж открылся после капитального ремонта

Госдума приняла закон о запрете «наливаек» в окончательном чтении. Теперь регионам предоставлено право запрещать на своей территории розничную продажу пива и других слабоалкогольных напитков в подобных заведениях. О том, как обстоит ситуация с «наливайками» в Московской области, и чем они опасны, расскажет редакция «Радио 1».