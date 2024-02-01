Щелковский колледж открылся после капитального ремонта

Фото: пресс-служба Минобразования МО
В здании, которое занимает структурное подразделение № 4 Щелковского колледжа, завершился капитальный ремонт, теперь здесь возобновляются занятия, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
«В ходе капитального ремонта в колледже обновили и модернизировали все помещения. В кабинетах установлена новая мебель и современное оборудование», — цитируются в сообщении слова вице-губернатора региона Ирины Каклюгиной.В здании укрепили несущие конструкции, обновили фасад и инженерные системы, а также построили новую крышу с утеплённым чердаком.
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