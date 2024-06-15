Счета блогера Гасанова заблокированы из-за долга по налогам 144 миллиона рублей

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Счета известного блогера Гусейна Гасанова заблокированы из-за задолженности по налогам на сумму 144 миллиона рублей. Федеральная налоговая служба России (ФНС) подала на него исковое заявление в суд.
Информация об этом появилась в материалах Арбитражного суда города Москвы. Суть исковых претензий Инспекции ФНС № 15 к Гасанову не раскрывается, но можно предположить, что речь идёт о возмещении и погашении задолженности по налогам. Счета блогера заблокированы, так же как и счёт компании «Банда фудс», в которой ему принадлежит доля.
Гусейн Гасанов — популярный русскоязычный блогер, автор курса тренингов «Мышление миллионера», специализируется на обучении бизнесу. Несколько лет назад его лишали водительских прав за отказ от прохождения медицинского освидетельствования и сокрытие номеров машины. Известно, что сейчас блогер находится в Киргизии.
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Александр Бойцов