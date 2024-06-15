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Счета блогера Гасанова заблокированы из-за долга по налогам 144 миллиона рублей

15 июня 2024, 17:34
Фото: istockphoto/blinow61

Фото: istockphoto/blinow61

Счета известного блогера Гусейна Гасанова заблокированы из-за задолженности по налогам на сумму 144 миллиона рублей. Федеральная налоговая служба России (ФНС) подала на него исковое заявление в суд.


Информация об этом появилась в материалах Арбитражного суда города Москвы. Суть исковых претензий Инспекции ФНС № 15 к Гасанову не раскрывается, но можно предположить, что речь идёт о возмещении и погашении задолженности по налогам. Счета блогера заблокированы, так же как и счёт компании «Банда фудс», в которой ему принадлежит доля.

Гусейн Гасанов — популярный русскоязычный блогер, автор курса тренингов «Мышление миллионера», специализируется на обучении бизнесу. Несколько лет назад его лишали водительских прав за отказ от прохождения медицинского освидетельствования и сокрытие номеров машины. Известно, что сейчас блогер находится в Киргизии.

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#налоги
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В Москве приостановят продажу ряда продуктов из-за вспышки ботулизма
15 июня 2024, 17:03

Фото: istockphoto/digicomphoto

Столичное управление Роспотребнадзора проводит эпидемиологическое расследование в связи с несколькими случаями подозрения на ботулизм. Выясняются производители и поставщики продукции, которая могла стать причиной возникновения заболевания.
Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства. Сообщается, что все пострадавшие госпитализированы и получают необходимое лечение. Сотрудники Роспотребнадзора принимают все необходимые меры. В том числе идёт работа по приостановке реализации продукции, которая, возможно, стала причиной заболевания.

Ботулизм — опасное заболевание, поражающее головной и спинной мозг. У заболевших диагностируют бульбарный синдром, который выражается в неспособности проглатывать пищу. Этот синдром также сопровождается тяжёлым поражением внутричерепных нервов.

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#роспотребнадзор
#москва
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Счётная палата РФ проверит эффективность налогового режима для самозанятых
15 июня 2024, 16:15

Фото: istockphoto/Svitlana Hulko

Счётная палата РФ проверит эффективность эксперимента по введению налогового режима для самозанятых. Аудиторы провели анонимный опрос среди работающих на себя с целью выяснить, готовы ли они платить налог по повышенной ставке и отчислять взнос на пенсию.
Результаты исследования будут использованы для улучшения режима налога на профессиональный доход, передаёт «РБК». Подведение итогов опроса, на основании анализа результатов которого будут сделаны выводы, запланировано на ноябрь 2024 года в рамках подготовки конечного отчёта по результатам экспертно-аналитического мероприятия.

Эксперимент по установлению специального налогового режима для самозанятых граждан проводится до 31 декабря 2028 года включительно, уточнили в Счётной палате. По состоянию на апрель 2024 года количество самозанятых в России превысило 10 миллионов человек. В настоящее время граждане, работающие на себя, отчисляют в виде налога 6% дохода при работе с юридическими лицами и 4% если они обслуживают физических лиц.

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#налоги
#самозанятые
#опрос
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В подмосковном Одинцово прошёл второй фестиваль футбола «ЦСКА — Все сюда!»
15 июня 2024, 15:43

Фото: пресс-служба губернатора Московской области

15 июня на Центральном стадионе города Одинцово состоялся второй фестиваль футбола «ЦСКА — Все сюда!». Организаторами его выступили профессиональный футбольный клуб ЦСКА и спортивная школа «Одинцово» при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ) и правительства Московской области.
Целью мероприятия является мотивация всех участников к занятиям спортом и ведению здорового образа жизни. На фестивале впервые в России пройдёт отбор талантливых молодых ребят, лучшие из которых смогут пройти обучение в академии ЦСКА и открыть для себя дорогу в большой футбол. Напомним, первый такой фестиваль состоялся в Домодедово 1 июня, в День защиты детей, а следующий пройдёт 29 июня в Балашихе.

Фото: пресс-служба губернатора Московской области

На этот раз в соревновательной части мероприятия приняли участие более 100 ребят 2013 и 2014 года рождения. Был проведён турнир по мини-футболу в формате 3X3, различные челленджи. Юные футболисты прошли тестирование уровня технической и физической подготовленности. По окончании фестиваля каждый его участник получит на электронную почту сертификат, в котором будут отражены его результаты.

Фото: пресс-служба губернатора Московской области

«АСИ поддерживает лучшие практики и проекты регионов, которые помогают детям развивать свои таланты, найти свое место в жизни. Футбольный фестиваль «ЦСКА – Все сюда!» проводится именно для поддержки мотивированных ребят, которые планируют связать свою жизнь с футболом. Агентство оказывает фестивалю всестороннюю помощь. Уверена, что и другие регионы поддержат нас и помогут нам в этой работе, чтобы как можно больше детей смогли принять участие в фестивале», — сказала генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Фото: пресс-служба губернатора Московской области

Кроме спортивной части мероприятия, ребята смогли пообщаться и взять автограф у знаменитого защитника ЦСКА и сборной России Алексея Березуцкого, сфотографироваться с самым значимым трофеем клуба — Кубком УЕФА, а также поиграть в Playstation и настольный футбол.

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#одинцово
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Slack начал приостановку учетных записей юзеров из России из-за санкций США
15 июня 2024, 15:10

Фото:istockphoto/nensuria

Учетные записи российских юзеров из-за санкций США начал блокировать корпоративный мессенджер Slack. Как сообщает РИА Новости, блокировка последует в течение месяца. Разработчики ссылаются на законодательство об ограничениях и экспортном контроле Соединенных Штатов и Евросоюза.
«Наши данные указывают на то, что ваша учетная запись базируется в России, преимущественно используется пользователями из России или иным образом связана с распространением в России. К сожалению, в соответствии с действующим законодательством мы вынуждены приостановить действие вашей учетной записи, и приостановим его через 30 дней», – говорится в сообщении.

По словам исполнительного директора компании «МТС Линк» Павла Потехина, уведомления получили даже те компании, которые купили лицензионный Slack за границей.

Весной 2022 года Slack частично отключил своих клиентов из РФ из-за международного санкционного давления. В феврале этого года сообщалось, что мессенджер разослал российским юзерам предупреждения о приостановке учетных записей с 21 марта. В частности, тех, что зарегистрированы на электронные адреса в зоне .ru.

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В ходе рейда по оптовым рынкам Петербурга полиция задержала почти 50 мигрантов
15 июня 2024, 14:08

Фото: istockphoto/vichinterlang

Петербургские правоохранители увезли в отдел полиции почти полсотни человек после проведения миграционного рейда на крупных оптовых рынках города. Были проверены торговые площадки на Софийской улице, проспекте Непокорённых и в Петро-Славянке.
Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД РФ, всего проверке документов подверглись 350 иностранных работников. 49 мигрантов доставили в территориальные органы полиции за нарушения миграционного законодательства. Все они привлечены к административной ответственности по части 3 статьи 18.8 КоАП РФ за нарушение режима пребывания.

Кроме того, сотрудники ГИБДД проверили 242 автомобиля под управлением иностранных граждан. Шестеро из них привлечены к ответственности за различные нарушения правил дорожного движения.

Как уточнили в региональном ГУ МВД, рейды проводились в местах скопления соотечественников двух мигрантов, которых на этой неделе задержали по подозрению в разбойном нападении и похищении человека. Как считают следователи, двое уроженцев одного из сопредельных государств, угрожая мужчине ножом, посадили его в автомобиль, избили и отобрали личные вещи. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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#мигранты
#санкт-петербург
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Жители Гаваны снова собрались понаблюдать за российскими кораблями
15 июня 2024, 12:47

Фото:istockphoto/Christos Christoforou

Жители Гаваны снова собрались в пятницу перед пирсом Сьерра Маэстра, чтобы полюбоваться кораблями России из отряда Северного флота. Как сообщает РИА Новости, суда находятся на Кубе в рамках официального визита. На борт пускают посетителей. По словам жителя Гаваны Габриэля Сонейры, он и его дети никогда не видели подводной лодки, поэтому не могли не приехать, чтобы увидеть морское зрелище.
«В субботу мы вернемся, чтобы попасть на российский фрегат и увидеть вблизи моряков этой страны, которые были настолько любезны, что посетили наш город с дружеским визитом», – сказал мужчина, запечатлев суда вместе со своими детьми.

Ударная группа кораблей Северного флота в рамках дальнего плавания зашла в гаванский порт. Она состоит из АПЛ «Казань», фрегата «Адмирал Горшков», танкера-снабженца «Академик Пашин», а также спасательного буксира «Николай Чикер». Российской делегацией командует начальник оперативного управления Главного штаба ВМФ вице-адмирал Михаил Неупокоев. Окончание визита запланировано на 17 июня.

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#новости
#россия
#куба
#корабль
#вмф
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Euroclear приостановил разблокировку активов россиян из-за санкций США
15 июня 2024, 11:18

Фото: istock / Valeriya

Бельгийский депозитарий Euroclear приостановил разблокирование российских активов из-за санкций США против Национального расчетного депозитария (НРД). Об этом сообщается в письме Euroclear к своим клиентам.
«До дальнейших указаний все процессы обслуживания активов с участием НРД прямо или косвенно приостановлены», - отмечается в письме, текст которого приводит РБК.
Сейчас банк анализирует влияние американских санкций на процесс разблокирования.

Активы российских инвесторов были заморожены в Euroclear и Clearstream с весны 2022 года. Евросоюз предусматривал разблокировку активов через лицензии от европейских регуляторов.

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#банк
#лицензии
#евросоюз
#активы
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Россияне назвали возраст первого обучения вождению
KP.RU: 15% россиян начали учиться вождению еще во время средней школы
15 июня 2024, 06:00

Фото: iStock/undefined undefined

Россияне ответили, в каком возрасте они впервые научились водить автомобиль. Опрос проводился издательством KP.RU.
В результате 15 процентов респондентов ответили, что в первый раз они сели за руль в старших классах школы, родственники учили их водить машину за городом, в малонаселенной местности.

Еще 14 процентов респондентов заявили, что начали учиться вождению в старших классах. Поскольку тогда было еще рано получать водительские права, они также постигали азы вождения в поле и на пустых дорогах.

В то же время 44 процента россиян научились водить машину уже во взрослом возрасте, соблюдая все правила.

Ранее директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий рассказал автомобилистам, как сэкономить на запчастях и расходных материалах.

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#водительские права
#школа
#автомобиль
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Подмосковные педагоги посетили первое занятие по управлению беспилотниками
14 июня 2024, 22:17

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Первое практическое занятие по использованию беспилотных авиационных систем в образовании прошло для подмосковных педагогов и руководителей центров «Точка роста». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.
«Курс помог освоить передовые технологии в применении беспилотников. Первый поток обучающихся представлял городские округа Богородский, Чехов, Орехово-Зуевский, Электросталь, Павлово-Посадский, Балашиха, Шатура и Талдомский. Участники занятий изучили симуляторы полётов, обновление прошивки автопилота квадрокоптеров, настройку параметров для пилотирования через смартфоны и пульты управления», – говорится в сообщении.
Как отметили в министерстве, все эти навыки позволят педагогам отбирать и готовить команды учеников 5-9 классов для участия в региональных соревнованиях «Юные пилоты».

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