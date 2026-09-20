Счета блогера-женоненавистника Арсена Маркаряна оказались заблокированы

20 сентября 2026, 08:50

ФНС заблокировала счета осужденного блогера Маркаряна

Арсен Маркарян (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала банковские счета скандально известного блогера Арсена Маркаряна. Об этом сообщает РИА Новости.