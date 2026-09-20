Счета блогера-женоненавистника Арсена Маркаряна оказались заблокированы
Федеральная налоговая служба (ФНС) России заблокировала банковские счета скандально известного блогера Арсена Маркаряна. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно информации агентства, Маркарян зарегистрировал ИП в октябре 2016 года, указав в качестве основного вида деятельности «образование основное общее». 15 сентября ФНС вынесла два решения о блокировке его счетов из-за несвоевременного представления налоговой декларации.
В июле Хорошевский районный суд Москвы наложил на Маркаряна штраф в размере 20 тысяч рублей за возбуждение ненависти или вражды. Суд установил, что в декабре прошлого года он разместил в своем телеграм-канале видеозапись с пренебрежительным отношением к русским.
В марте этого года блогера признали виновным в реабилитации нацизма и приговорили к 4,5 годам колонии за оскорбление памяти героя СССР Александра Матросова. Прокурор запрашивал почти семь лет лишения свободы, однако сам Маркарян просил оставить его на свободе, подчеркивая, что не хочет быть «фриком и маргиналом», а стремится стать «примером для других».
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