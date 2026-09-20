Анастасия Решетова оказалась в больнице

20 сентября 2026, 07:24

Анастасия Решетова показала фото из больницы и пожаловалась на здоровье

Анастасия Решетова (Фото: Instagram*/a.reshetova)

Модель и предпринимательница Анастасия Решетова выложила фото из больницы и рассказала о проблемах со здоровьем. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram*.