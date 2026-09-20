Анастасия Решетова оказалась в больнице
Модель и предпринимательница Анастасия Решетова выложила фото из больницы и рассказала о проблемах со здоровьем. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram*.
По словам 30-летней манекенщицы, внешне она старается не показывать свое состояние, но в последнее время постоянно борется с ним, пытаясь собраться и оставаться активной. Иногда, призналась девушка, она сдается, отменяет все дела и ждет, когда к ней вернутся силы.
Решетова пообещала позже поделиться своей историей, когда почувствует себя лучше, а пока призвала поклонников беречь себя.
Ранее бизнесвумен рассказала подписчикам об изменениях в своем образе жизни. Она заявила, что сейчас не придерживается жестких правил питания и заметила изменения в фигуре.
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