Счета умершего в СИЗО фигуранта дела о сухих пайках Котельникова арестовали

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Десять банковских счетов, принадлежавших умершему в следственном изоляторе предпринимателю Игорю Котельникову, арестованы. Он проходил по делу о сухих пайках для Вооружённых сил РФ.
Бизнесмена арестовали по делу о хищениях в министерстве обороны, однако через месяц он скончался в СИЗО из-за проблем с сердцем, напоминает РИА Новости. Котельникову было предъявлено обвинение в присвоении или растрате группой лиц по предварительному сговору.
Предприниматель проходил по делу генерала Дмитрия Булгакова, задержанного ещё в апреле. Как считают следователи, чиновник министерства обороны поддерживал интересы Грязинского пищевого комбината, поставлявшего в армию некачественные продовольственные пайки по завышенной стоимости.
Деньги на счетах скончавшегося Котельникова до сих пор заморожены. Это сделано для того, чтобы доверенные лица бизнесмена не могли их скрыть.
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Предприниматель проходил по делу генерала Дмитрия Булгакова, задержанного ещё в апреле. Как считают следователи, чиновник министерства обороны поддерживал интересы Грязинского пищевого комбината, поставлявшего в армию некачественные продовольственные пайки по завышенной стоимости.
Деньги на счетах скончавшегося Котельникова до сих пор заморожены. Это сделано для того, чтобы доверенные лица бизнесмена не могли их скрыть.
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Александр Бойцов