Суд отказался выпустить из СИЗО экс-замминистра обороны Булгакова

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Московский городской суд признал законным арест и содержание под стражей бывшего заместителя министра обороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова. Он является фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
Судья решила оставить без изменений постановление Басманного районного суда города Москвы, а апелляционную жалобу защиты обвиняемого — без удовлетворения, передаёт РИА Новости. Таким образом, генерал останется под стражей как минимум до 25 сентября.
Как стало известно в ходе судебного заседания, Булгакову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, свою вину он не признаёт. Сам обвиняемый и его адвокаты просили суд о смягчении меры пресечения. Булгаков в качестве обоснования говорил о своём возрасте и неважном состоянии здоровья.
Однако следователь попросил оставить меру пресечения без изменений, так как, оставаясь на свободе, генерал, используя свои многочисленные и обширные связи, мог бы помешать расследованию, оказывая давление на свидетелей или уничтожив улики.
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Как стало известно в ходе судебного заседания, Булгакову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, свою вину он не признаёт. Сам обвиняемый и его адвокаты просили суд о смягчении меры пресечения. Булгаков в качестве обоснования говорил о своём возрасте и неважном состоянии здоровья.
Однако следователь попросил оставить меру пресечения без изменений, так как, оставаясь на свободе, генерал, используя свои многочисленные и обширные связи, мог бы помешать расследованию, оказывая давление на свидетелей или уничтожив улики.
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Александр Бойцов