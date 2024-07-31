Российские генералы не признают вину в получении 64,5 млн рублей взятки

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Помощник главы МВД России генерал-лейтенант Сергей Умнов, начальник УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербурге и Ленинградской области генерал-майор Алексей Семенов и экс-заместитель начальника ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майор в отставке Иван Абакумов отказались признавать вину в получении взятки в размере 64,5 миллиона рублей. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала Хамовнического суда Москвы.
Отмечается, что все трое генералов не считают себя виновными. В частности, генерал Умнов заявил, что обвинение лишено конкретики, поэтому никакой вины он не признаёт.
По данным постановления суда, сумма взяток составила 64 миллиона 650 тысяч рублей.
Напомним, что все трое фигурантов дела были задержаны и арестованы 6 июля 2022 года. 10 мая этого года их обвинили в создании организованной преступной группы (ОПГ) и получении взяток.
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По данным постановления суда, сумма взяток составила 64 миллиона 650 тысяч рублей.
Напомним, что все трое фигурантов дела были задержаны и арестованы 6 июля 2022 года. 10 мая этого года их обвинили в создании организованной преступной группы (ОПГ) и получении взяток.
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Анастасия Чинкова