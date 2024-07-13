Обвиняемый в даче взяток чиновникам Минобороны бизнесмен умер в столичном СИЗО

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В СИЗО № 4 УФСИН по городу Москве скончался бизнесмен Игорь Котельников. Он проходил в качестве обвиняемого по делу о взятках в министерстве обороны.
О смерти предпринимателя сообщила член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева. В своей статье для «Московского комсомольца» она пишет, что Котельникову стало плохо в карцере пятого корпуса ещё в понедельник, 8 июля. Однако известно о случившемся стало только накануне, 12 июля. Причиной смерти 52-летнего мужчины называют остановку сердца.
Меркачева добавила, что в ходе проверки неоднократно было замечено, что условия содержания в СИЗО № 4 мягко говоря далеки от нормальных, особенно в карцерах. В летнее время там нестерпимо жарко, а зимой — холодно. Представитель СПЧ отметила, что случай летального исхода в этом СИЗО не является первым.
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Александр Бойцов