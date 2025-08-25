Достижения.рф

Счета Владимира Винокура могут заблокировать из-за долга перед ФНС

Фото: iStock/blinow61

Народный артист РСФСР Владимир Винокур имеет долг перед Федеральной налоговой службой, из-за чего его счета могут заблокировать. Об этом сообщает «Постньюс».



По данным издания, Винокур задолжал налоговой 72 тысячи рублей. Известно, что долг связан с деятельностью ИП.

«Если Винокур не решит проблему в ближайшее время, его счета могут заблокировать», — говорится в материале.

Ранее стало известно, что налоговая служба заблокировала четыре счёта блогера Александры Митрошиной из-за долгов в размере более 207 млн рублей. Напомним, девушку обвиняют в отмывании денег в особо крупном размере. Ей грозит до семи лет тюрьмы. Сейчас Митрошина находится под домашним арестом.
Элина Позднякова

