Счета Владимира Винокура могут заблокировать из-за долга перед ФНС

25 августа 2025, 12:03

Фото: iStock/blinow61

Народный артист РСФСР Владимир Винокур имеет долг перед Федеральной налоговой службой, из-за чего его счета могут заблокировать. Об этом сообщает «Постньюс».





По данным издания, Винокур задолжал налоговой 72 тысячи рублей. Известно, что долг связан с деятельностью ИП.





«Если Винокур не решит проблему в ближайшее время, его счета могут заблокировать», — говорится в материале.