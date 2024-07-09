Щёголев: в России нужно выработать общую для регионов миграционную политику

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Люберцах прошёл семинар-совещание на тему миграционной политики в России.
В нём участвовали губернатор Московской области Андрей Воробьёв, полпред президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев, замруководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов, представители регионов ЦФО, силовых структур и общественных организаций.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
По его словам, в последнее время тема межнациональных отношений и миграционной политики поднимается особенно часто. Сегодня Госдума сделала ряд заявлений.
Как отметил Щёголев, важно выработать общие подходы в миграционной политике, которые не будут меняться в зависимости от региона.
Он отметил, что темами обсуждения стали лучшие практики наших регионов. Их нужно распространять, вырабатывать общие подходы.
Магомедов пообещал, что все предложения и законодательные инициативы, изложенные на семинаре-совещании, возьмут в работу.
По его словам, участники совещания обсуждали, как сделать так, чтобы это не ломало традиции, не мешало коренному населению, как взрослому, так и детям в школах. Целый комплекс проблем связан с нагрузкой на социальную сферу.
Были интересные предложения от регионов, касающиеся целого ряда законодательных инициатив. Они обязательно будут учтены. В ближайшее время на федеральном уровне будут приняты решения, которые сделают вопросы миграции ещё более понятными и регулируемыми.
Читайте также:
Губернатор Воробьёв обсудил контроль въезда и проживания иностранных рабочих
Воробьёв анонсировал обновление в Подмосковье более 700 детских площадок
Воробьёв назвал число работающих в Подмосковье крупных и средних предприятий
«Тема национальных отношений важна в каждом регионе, а в Московской области особенно. Это большой мегаполис, который развивается и растёт. Всё, что касается экономики, требует привлечения трудовых ресурсов. Вопросы, которые мы сегодня обсуждаем, важны и для человека, живущего в микрорайоне, и для тех предприятий, на которых работают люди. Мы за то, чтобы были дисциплина, порядок, чтобы всё было урегулировано», – отметил Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
По его словам, в последнее время тема межнациональных отношений и миграционной политики поднимается особенно часто. Сегодня Госдума сделала ряд заявлений.
«Рассматриваются законопроекты, в том числе под эгидой Совбеза, чтобы найти оптимальную форму, которая позволит развиваться стране и соблюдать все законы, обеспечивать наши традиции и безопасность. Всё это непростые вопросы, которые важно не только обсуждать, но и совместно решать», – добавил губернатор.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Как отметил Щёголев, важно выработать общие подходы в миграционной политике, которые не будут меняться в зависимости от региона.
«Центральный федеральный округ, прежде всего Москва, Подмосковье и ближайшие регионы, очень привлекателен для трудовых мигрантов. Это значительный поток. Мы видим большое количество постановок на миграционный учёт. Наблюдается значительное число правонарушений, вызывающих общественный резонанс. Сегодня мы обсуждали, как бороться с правонарушениями, как проводить социокультурную адаптацию приезжающих мигрантов и тех, кто, приезжая сюда на работу, со временем получает российское гражданство», – поделился Щёголев.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Он отметил, что темами обсуждения стали лучшие практики наших регионов. Их нужно распространять, вырабатывать общие подходы.
«Нужно, чтобы от региона к региону не было серьёзных различий, и люди, в том числе приезжающие на заработки, понимали, что требования к соблюдению законодательства, традиций и культуры везде одинаковы. Этому готовы способствовать не только региональные власти, но и общественные, коммерческие и религиозные организации», – добавил полпред.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Магомедов пообещал, что все предложения и законодательные инициативы, изложенные на семинаре-совещании, возьмут в работу.
«Московская область – один из важнейших регионов не только Центрального федерального округа, но и всей страны. Регион мощный, экономически, социально и культурно привлекательный не только для жителей России, но и для иностранцев, для трудовых мигрантов. В связи с этим периодически возникают вопросы и проблемы. Большие миграционные потоки, особенно для Москвы и Московской области, колоссальная нагрузка, – сказал Магомедов.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
По его словам, участники совещания обсуждали, как сделать так, чтобы это не ломало традиции, не мешало коренному населению, как взрослому, так и детям в школах. Целый комплекс проблем связан с нагрузкой на социальную сферу.
Были интересные предложения от регионов, касающиеся целого ряда законодательных инициатив. Они обязательно будут учтены. В ближайшее время на федеральном уровне будут приняты решения, которые сделают вопросы миграции ещё более понятными и регулируемыми.
Читайте также:
Губернатор Воробьёв обсудил контроль въезда и проживания иностранных рабочих
Воробьёв анонсировал обновление в Подмосковье более 700 детских площадок
Воробьёв назвал число работающих в Подмосковье крупных и средних предприятий
Лора Луганская