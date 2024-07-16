Щёлковский детсад «Малыш» планируют открыть после капремонта в сентябре

Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково
Строительная готовность детского сада «Малыш» в Щёлкове, где продолжается капремонт, составляет 52%. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Детсад находится на улице Парковой. На стройплощадке работают более 20 рабочих. Подрядчики монтируют систему отопления, инженерные сети, занимаются отделкой. Параллельно ведутся фасадные работы, а кровельные подходят к концу.
Площадь детсада – около 1 тыс. к. м. После окончания работ в садик завезут новую мебель. Открытие после ремонта запланировано на сентябрь.
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«Современная материальная база и качественное оснащение наших школ и детсадов позволяют детям активно развиваться в комфортных условиях. Помимо строительства новых образовательных объектов, мы уделяем большое внимание капремонту учреждений. Это даёт организациям второе дыхание, наполняет новой энергией коллектив и учеников», – сказал глава муниципалитета Андрей Булгаков.
Площадь детсада – около 1 тыс. к. м. После окончания работ в садик завезут новую мебель. Открытие после ремонта запланировано на сентябрь.
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Лора Луганская